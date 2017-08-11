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22:29 (мск), источник: Интерфакс

Жителям Гуама объяснили правила поведения при ядерной атаке

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Администрация острова Гуам опубликовала руководство к действию в случае потенциальной ядерной атаки со стороны КНДР, сообщили в среду американские СМИ.

На этой неделе Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что эксперты стратегического командования вооруженных сил КНДР в настоящее время серьезно рассматривают оперативный план нанесения удара по военным базам США на острове Гуам.

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Правительство Гуама опубликовало руководство к действию несмотря на то, что губернатор острова проигнорировал предупреждение со стороны КНДР.

«Не смотрите на вспышку или шарообразную молнию — они могут ослепить Вас. Прячетесь за чем-либо, что может защитить», — говорится в руководстве.

«Снимите Вашу одежду, чтобы не дать распространиться радиоактивным веществам. Снятие верхней одежды поможет избавиться от 90% радиоактивных материалов», — говорится в опубликованных советах по выживанию.

В свою очередь Пентагон подготовил специальный план, который предусматривает нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на территории КНДР.

При этом власти Гуама заверяли, что остров надежно защищен от северокорейской ракетной угрозы.

Так, советник губернатора Гуама по внутренней безопасности Джордж Чарфаурос заявил в среду, что шансы на то, что размещенные на Гуаме противоракетные комплексы THAAD не смогут защитить остров в случае северокорейского ракетного удара, практически равны нулю.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий Стафеев
Ага, а еще срочно нужно научить гуамских детей прятаться от ядерного удара под школьными партами… Помню, нам показывали такой «замечательный» фильм про ГО в...
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