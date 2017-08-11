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22:34 (мск), источник: Ведомости

В мэрию Москвы подана заявка на митинг «За свободный интернет»

Партия «Парнас» подала заявку в московский департамент региональной безопасности на проведение 26 августа митинга «За свободный интернет». Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии.

Также среди организаторов акции партии «Гражданская инициатива», «Демократический выбор», «Протестная Москва», «Пиратская партия», «Либертарианская партия» и общественные движения «Роскомсвобода» и «Левый блок».

Они хотят провести митинг с 16.00 до 18.00 на Пушкинской площади. Заявленная численность акции — 10 000 человек. Для альтернативы чиновникам предложили согласовать митинг на Лубянской площади, на Болотной площади или на Калужской площади.

Первое согласованное шествие «За свободный интернет» прошло 23 июля на Бульварном кольце в Москве.

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