В мэрию Москвы подана заявка на митинг «За свободный интернет»
Партия «Парнас» подала заявку в московский департамент региональной безопасности на проведение 26 августа митинга «За свободный интернет». Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
Партия «Парнас» подала заявку в московский департамент региональной безопасности на проведение 26 августа митинга «За свободный интернет». Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
Также среди организаторов акции партии «Гражданская инициатива», «Демократический выбор», «Протестная Москва», «Пиратская партия», «Либертарианская партия» и общественные движения «Роскомсвобода» и «Левый блок».
Они хотят провести митинг с 16.00 до 18.00 на Пушкинской площади. Заявленная численность акции — 10 000 человек. Для альтернативы чиновникам предложили согласовать митинг на Лубянской площади, на Болотной площади или на Калужской площади.
Первое согласованное шествие «За свободный интернет» прошло 23 июля на Бульварном кольце в Москве.