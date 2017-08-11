Президент Кении Ухуру Кениата переизбран на второй срок
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Действующий президент Кении Ухуру Кениата избран на второй срок, сообщила в пятницу BBC News со ссылкой на избирательную комиссию Кении.
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Действующий президент Кении Ухуру Кениата избран на второй срок, сообщила в пятницу BBC News со ссылкой на избирательную комиссию Кении.
По данным избиркома, Кениата набрал 54,3% голосов и таким образом опередил главного соперника — бывшего
В то же время оппозиционная коалиция ранее заявила, что подсчет голосов являлся «фарсом».
Однако международные наблюдатели признали выборы президента Кении честными и справедливыми.