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22:48 (мск), источник: Интерфакс

Президент Кении Ухуру Кениата переизбран на второй срок

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Действующий президент Кении Ухуру Кениата избран на второй срок, сообщила в пятницу BBC News со ссылкой на избирательную комиссию Кении.

По данным избиркома, Кениата набрал 54,3% голосов и таким образом опередил главного соперника — бывшего премьер-министра Раилу Одингу, который заручился 44,7% голосов.

В то же время оппозиционная коалиция ранее заявила, что подсчет голосов являлся «фарсом».

Однако международные наблюдатели признали выборы президента Кении честными и справедливыми.

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