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00:50 (мск), источник: РИА Новости

Украина намерена увеличить количество постов на границе с Россией

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Новый глава погранслужбы Украины Петр Цигикал планирует увеличить количество постов на границе страны и сократить расстояние между ними в соответствии с европейскими стандартами.

Источник: AP 2017

«Мы планируем усиливать наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы, дополнительно создавать соответствующие посты пограничные, по европейскому варианту. Это где-то на расстоянии 15−20 километров должно быть между непосредственно пограничными подразделениями», — сказал он в эфире украинского «Пятого канала».

Цигикал отметил, что сегодня расстояние между пограничными постами составляет от 30 до 100 и более километров — это усложняет работу по охране границы.

По его словам, основное внимание ведомство уделяет трем участкам: общая граница с Россией, Белоруссией и приднестровский участок.

В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта «Стена», который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.

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