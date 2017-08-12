Украина намерена увеличить количество постов на границе с Россией

«Мы планируем усиливать наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы, дополнительно создавать соответствующие посты пограничные, по европейскому варианту. Это где-то на расстоянии 15−20 километров должно быть между непосредственно пограничными подразделениями», — сказал он в эфире украинского «Пятого канала».
Цигикал отметил, что сегодня расстояние между пограничными постами составляет от 30 до 100 и более километров — это усложняет работу по охране границы.
По его словам, основное внимание ведомство уделяет трем участкам: общая граница с Россией, Белоруссией и приднестровский участок.
В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта «Стена», который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.
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