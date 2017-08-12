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00:57 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили, что Обама намерен вернуться к участию в общественной жизни

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший президент США Барак Обама намерен вскоре вернуться к участию в общественной жизни страны, сообщила в пятницу газета The Hill.

Источник: Reuters

Ссылаясь на одного из помощников экс-главы администрации, издание отмечает, что «Обама вернется на национальную сцену нынешней осенью». По его данным, это будет «деликатный танец», поскольку демократы не хотят, чтобы он становился лицом партии.

Как отмечается, план предстоящих действий будет выработан в ближайшее время. «Как утверждают близкие к Обаме советники, несмотря на то, что он будет играть активную роль в оказании помощи по восстановлению партии, значительная часть этой работы не будет видимой».

В частности, предполагается, что Обама будет участвовать в сборе средств для партии.

Обама был президентом США в течение 8 лет. Это максимальный срок, определенный законом. 20 января 2017 года он передал полномочия республиканцу Дональду Трампу, который на выборах победил демократку Хиллари Клинтон.

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