СМИ сообщили, что Обама намерен вернуться к участию в общественной жизни

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Ссылаясь на одного из помощников экс-главы администрации, издание отмечает, что «Обама вернется на национальную сцену нынешней осенью». По его данным, это будет «деликатный танец», поскольку демократы не хотят, чтобы он становился лицом партии.

Как отмечается, план предстоящих действий будет выработан в ближайшее время. «Как утверждают близкие к Обаме советники, несмотря на то, что он будет играть активную роль в оказании помощи по восстановлению партии, значительная часть этой работы не будет видимой».

В частности, предполагается, что Обама будет участвовать в сборе средств для партии.