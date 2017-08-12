Трамп не исключил «военного варианта» действий в отношении Венесуэлы

Источник: AP 2017

«У нас много вариантов для Венесуэлы. Кстати, я не стану исключать военный вариант», — сказал в пятницу американский лидер журналистам в гольф-клубе в Нью-Джерси после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли.

«Это наш сосед. У нас солдаты по всему миру, в местах, которые очень, очень далеко. Венесуэла находится недалеко, люди страдают, и они умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости», — продолжил глава Белого дома.