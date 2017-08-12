Трамп не исключил «военного варианта» действий в отношении Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил проведения военной операции в Венесуэле.
ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил проведения военной операции в Венесуэле.
«У нас много вариантов для Венесуэлы. Кстати, я не стану исключать военный вариант», — сказал в пятницу американский лидер журналистам в
«Это наш сосед. У нас солдаты по всему миру, в местах, которые очень, очень далеко. Венесуэла находится недалеко, люди страдают, и они умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости», — продолжил глава Белого дома.
Ему был задан вопрос, подразумевается ли под этим возглавляемая США военная операция. «Мы не говорим об этом. Но военная операция и военный вариант — это точно то, к чему мы можем прибегнуть», — резюмировал Трамп.