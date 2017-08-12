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01:36 (мск), источник: ТАСС

Трамп не исключил «военного варианта» действий в отношении Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил проведения военной операции в Венесуэле.

Источник: AP 2017

«У нас много вариантов для Венесуэлы. Кстати, я не стану исключать военный вариант», — сказал в пятницу американский лидер журналистам в гольф-клубе в Нью-Джерси после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли.

«Это наш сосед. У нас солдаты по всему миру, в местах, которые очень, очень далеко. Венесуэла находится недалеко, люди страдают, и они умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости», — продолжил глава Белого дома.

Ему был задан вопрос, подразумевается ли под этим возглавляемая США военная операция. «Мы не говорим об этом. Но военная операция и военный вариант — это точно то, к чему мы можем прибегнуть», — резюмировал Трамп.

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8 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
андрей жаров
На почве военного превосходства над СЛАБЫМ противником едет крыша)))
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