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02:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин потребовал у главы Забайкалья объяснить нехватку мест в детских садах

Президент России Владимир Путин потребовал от губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой разъяснений относительно невыполнения обязательств по софинансированию строительства детских садов в регионе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает «Интерфакс».

Президент упомянул в разговоре жалобы жителей региона, которые утверждают, что в Чите не идет строительства новых детских садов, а попасть в уже открывшиеся учреждения практически невозможно.

Жданова пояснила, что регион получил на реализацию этой программы 2,5 миллиарда рублей, однако очередь в детские сады ликвидирована не была. Она указала, что в рамках государственной программы в детсадах было создано восемь тысяч дополнительных мест, Еще 1700 детям мест не хватило. По ее словам, в 2017—2018 годах планируется создать еще 1200 новых мест.

Путин попросил Жданову написать ему письмо с указанием причин недофинансирования регионом на 200 миллионов рублей программы по возведению новых дошкольных учреждений.

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