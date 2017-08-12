Путин потребовал у главы Забайкалья объяснить нехватку мест в детских садах

Президент упомянул в разговоре жалобы жителей региона, которые утверждают, что в Чите не идет строительства новых детских садов, а попасть в уже открывшиеся учреждения практически невозможно.

Жданова пояснила, что регион получил на реализацию этой программы 2,5 миллиарда рублей, однако очередь в детские сады ликвидирована не была. Она указала, что в рамках государственной программы в детсадах было создано восемь тысяч дополнительных мест, Еще 1700 детям мест не хватило. По ее словам, в 2017—2018 годах планируется создать еще 1200 новых мест.