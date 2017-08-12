Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра
В партии бизнесмена РФ предложили Путину уйти с поста президента
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Омеляну за запрет ездить в РФ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
14День Воздушно-десантных войск—2017
02:19 (мск), источник: РИА Новости

Трамп пообещал усиление экономических санкций в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность усиления экономических санкций в отношении Северной Кореи, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Источник: РИА Новости

«Да, мы рассматриваем дополнительные санкций на очень-очень высоком уровне», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и постпредом США при ООН Никки Хейли. По словам Трампа, новые санкции будут «максимально жесткими».

В субботу, 5 августа, СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Сначала президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить «огнем и яростью» в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На это Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Американское СМИ назвало виновников истерии вокруг России
Греческие СМИ заявили, что погода в стране 'сошла с ума'
Россиян предупредили о риске грядущего подорожания продуктов
США могут применить силу в отношении Венесуэлы
Российские легкоатлеты завоевали два серебра за день на ЧМ
Белый дом: благодарность за высылку дипломатов была сарказмом
Украина увеличит число постов на границе с Россией
Прыгунья Клишина поделилась эмоциями от завоевания медали на ЧМ
Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом «Терминаторе»
Спорт
Суперсенсация от суперкрасавицы: Клишина выиграла серебро на ЧМ Прыгунья в длину Дарья Клишина с лучшим личным результатом в сезоне принесла россиянам вторую серебряную награду чемпионата мира
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь