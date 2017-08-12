Трамп пообещал усиление экономических санкций в отношении КНДР

«Да, мы рассматриваем дополнительные санкций на очень-очень высоком уровне», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и постпредом США при ООН Никки Хейли. По словам Трампа, новые санкции будут «максимально жесткими».

В субботу, 5 августа, СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.