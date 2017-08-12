Венесуэла сообщила о начале поставок пшеницы из России

Первый контракт Москвы и Каракаса на поставку российской пшеницы был подписан в июне. О том, что Россия может начать поставлять пшеницу Венесуэле стало известно в декабре прошлого года. Осенью Николас Мадуро на фоне глубокого экономического кризиса в стране приказал провести проверки более чем в 1100 пекарнях и наказать те, у которых образуются большие очереди.