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02:34 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Венесуэла сообщила о начале поставок пшеницы из России

Посол Венесуэлы в Москве Карлос Фариа написал на своей странице в Twitter, что первое судно с партией российской пшеницы уже отправилось в республику.

«Судно с российской пшеницей отправилось в Венесуэлу 9 августа, как обещал своему народу президент Николас Мадуро», — сообщил дипломат.

Первый контракт Москвы и Каракаса на поставку российской пшеницы был подписан в июне. О том, что Россия может начать поставлять пшеницу Венесуэле стало известно в декабре прошлого года. Осенью Николас Мадуро на фоне глубокого экономического кризиса в стране приказал провести проверки более чем в 1100 пекарнях и наказать те, у которых образуются большие очереди.

Напомним, Минфин США в июле перед выборами в КА в Венесуэле ввели санкции в отношении Николаса Мадуро и 13 венесуэльских чиновников и военных. Против создания КА выступали представители венесуэльской оппозиции и зарубежные государства — включая, США, Аргентину, Бразилию. Это спровоцировало кризис в стране.

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