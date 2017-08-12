Венесуэла сообщила о начале поставок пшеницы из России
Посол Венесуэлы в Москве Карлос Фариа написал на своей странице в Twitter, что первое судно с партией российской пшеницы уже отправилось в республику.
Посол Венесуэлы в Москве Карлос Фариа написал на своей странице в Twitter, что первое судно с партией российской пшеницы уже отправилось в республику.
«Судно с российской пшеницей отправилось в Венесуэлу 9 августа, как обещал своему народу президент Николас Мадуро», — сообщил дипломат.
Первый контракт Москвы и Каракаса на поставку российской пшеницы был подписан в июне. О том, что Россия может начать поставлять пшеницу Венесуэле стало известно в декабре прошлого года. Осенью Николас Мадуро на фоне глубокого экономического кризиса в стране приказал провести проверки более чем в 1100 пекарнях и наказать те, у которых образуются большие очереди.
Напомним, Минфин США в июле перед выборами в КА в Венесуэле ввели санкции в отношении Николаса Мадуро и 13 венесуэльских чиновников и военных. Против создания КА выступали представители венесуэльской оппозиции и зарубежные государства — включая, США, Аргентину, Бразилию. Это спровоцировало кризис в стране.