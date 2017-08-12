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04:50 (мск), источник: РИА Новости

В Венесуэле ответили на заявление Трампа о военном вмешательстве

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал заявление президента США Дональда Трампа о возможности военного вмешательства «безрассудным поступком».

Источник: AP 2017

Ранее в пятницу Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию. При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военные США не получали указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы.

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«Это безрассудный поступок, это наивысшее проявление экстремизма. В Соединенных Штатах правит экстремистская элита», — заявил Лопес в эфире телеканала VTV.

В среду США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро. До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.

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