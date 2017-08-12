В Венесуэле ответили на заявление Трампа о военном вмешательстве

Источник: AP 2017

Ранее в пятницу Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию. При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военные США не получали указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы.

«Это безрассудный поступок, это наивысшее проявление экстремизма. В Соединенных Штатах правит экстремистская элита», — заявил Лопес в эфире телеканала VTV.

В среду США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро. До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.