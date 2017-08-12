Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Ученые выяснили, почему испуганные люди цепляются друг за друга
На программу «Пусть говорят» выбрали нового ведущего
Полицейские попались на аферах с квартирами
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Омеляну за запрет ездить в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
14События недели в фотографиях
09:52 (мск), источник: Восток Медиа

Обладатель первого в Приморье гектара пожаловался губернатору

Семья пчеловода рискует остаться без дома и жить на пасеке.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

К главе Приморья Владимиру Миклушевскому обратился за помощью пчеловод Виктор Баранов, известный тем, что первым в регионе получил участок в рамках программы «Дальневосточный гектар». Семье должны помочь юристы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в эфире программы «Владимир Миклушевский. Блиц» прозвучал видеовопрос от обладателя первого в Приморье дальневосточного гектара Виктора Баранова. Он живёт в Ханкайском районе, который стал пилотным по выдаче гектаров, — в селе Новокачалинск. Проблема, с которой он обратился к губернатору, касается жилья.

«Живу в двухквартирном доме. С одной стороны уже два года нет хозяев. Есть наследники, но они не хотят вступать в наследство — уже два года прошло, и никаких результатов. Дом приходится в негодность, рушится: моя половина тоже страдает. Есть вариант — убрать вторую половину, отрезать; утеплить стену, сделать фундамент, и мы жили бы нормально. Сколько ни обращались в администрацию — пока нет никаких сдвигов. Просим помощи у вас. Иначе нам придётся жить здесь, на первом дальневосточном гектаре, в палатке, так как и наша половина дома может рухнуть», — описал проблему Виктор Баранов.

Ведущая ГТРК «Владивосток» Татьяна Бережная уточнила, что перед эфиром общалась с обладателем гектара, — ситуация усугубляется тем, что по стенам его дома уже ползёт грибок. Как результат — вся семья страдает лёгочными заболеваниями.

На вопрос, можно ли как-то помочь в этой ситуации, губернатор ответил: «Первое, что приходит в голову — это дать главе поселения поручение через суд признать это имущество, говоря юридическим языком, выморочным. И тогда сельское поселение будет обязано взять такое имущество без хозяев на свой баланс. Можно, конечно, и отрезать половину жилья, но я не думаю, что это лучший выход — наверняка есть люди, которые нуждаются в жилье, и их туда можно поселить. Поэтому я дам поручение юристам в администрации Приморского края — вместе с администрацией поселения проработать этот вопрос и, конечно, поставлю этот вопрос на контроль».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Приморье отправили в отставку арестованного вице-губернатора
«СКА-Хабаровск» подставил подножку бывшему тренеру
Свыше 650 млн рублей выделят на выплаты жителям Приморья
СМИ сообщили о подготовке Трампом расследования против Китая
Япония развернула комплексы ПРО для перехвата ракет КНДР
Белый дом: благодарность за высылку дипломатов была сарказмом
Украина увеличит число постов на границе с Россией
Серебряный дуплет: легкоатлеты РФ взяли еще две награды ЧМ
Брат пропавшего шахтера ознакомился с ситуацией на руднике «Мир»
Спорт
Серебряный дождь: российские легкоатлеты взяли две медали ЧМ Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину, а Валерий Пронкин — в метании молота
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь