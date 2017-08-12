Обладатель первого в Приморье гектара пожаловался губернатору

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

К главе Приморья Владимиру Миклушевскому обратился за помощью пчеловод Виктор Баранов, известный тем, что первым в регионе получил участок в рамках программы «Дальневосточный гектар». Семье должны помочь юристы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в эфире программы «Владимир Миклушевский. Блиц» прозвучал видеовопрос от обладателя первого в Приморье дальневосточного гектара Виктора Баранова. Он живёт в Ханкайском районе, который стал пилотным по выдаче гектаров, — в селе Новокачалинск. Проблема, с которой он обратился к губернатору, касается жилья.

«Живу в двухквартирном доме. С одной стороны уже два года нет хозяев. Есть наследники, но они не хотят вступать в наследство — уже два года прошло, и никаких результатов. Дом приходится в негодность, рушится: моя половина тоже страдает. Есть вариант — убрать вторую половину, отрезать; утеплить стену, сделать фундамент, и мы жили бы нормально. Сколько ни обращались в администрацию — пока нет никаких сдвигов. Просим помощи у вас. Иначе нам придётся жить здесь, на первом дальневосточном гектаре, в палатке, так как и наша половина дома может рухнуть», — описал проблему Виктор Баранов.

Ведущая ГТРК «Владивосток» Татьяна Бережная уточнила, что перед эфиром общалась с обладателем гектара, — ситуация усугубляется тем, что по стенам его дома уже ползёт грибок. Как результат — вся семья страдает лёгочными заболеваниями.