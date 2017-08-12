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06:05 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Глава МИД Польши заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wPolityce заявил, что СССР вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Его слова стали ответом на высказывание посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам.

Источник: Reuters

«Нужно помнить, что Советский Союз поспособствовал началу Второй мировой войны в высшей степени, вместе с Германией напав на Польшу. Следовательно, он также несет ответственность за начало Второй мировой войны», — уверен министр. Он добавил, что Советский Союз воевал с немцами, «потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии».

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев высказал мнение, что памятники советским солдатам не являются коммунистической пропагандой, а «только выражением признательности погибшим воинам, благодаря которым Польша по-прежнему существует».

До этого в интервью «Ъ» глава польского МИДа заверил, что разрушать памятники и захоронения местные власти не собираются, снос коснется только знаков советского доминирования: красных звезд, серпа и молота. При этом он подчеркнул, что «Советский Союз способствовал началу Второй мировой войны, подписав пакт Молотова-Риббентропа и атаковав Польшу в сентябре 1939 года».

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