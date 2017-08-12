Глава МИД Польши заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны

«Нужно помнить, что Советский Союз поспособствовал началу Второй мировой войны в высшей степени, вместе с Германией напав на Польшу. Следовательно, он также несет ответственность за начало Второй мировой войны», — уверен министр. Он добавил, что Советский Союз воевал с немцами, «потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии».