Япония разместила комплексы «Пэтриот» для перехвата ракет КНДР

По данным агентства Киодо, противоракетные комплексы «Пэтриот» (PAC-3) были размещены в префектурах Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю и в префектурах Эхимэ и Коти на юго-западном острове Сикоку.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. А президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. При этом американский лидер заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».