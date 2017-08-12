Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Ученые выяснили, почему испуганные люди цепляются друг за друга
"Значительное достижение": в ВМС США о строящемся на Украине
Полицейские попались на аферах с квартирами
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ опубликовали «убийственный» компромат на Саакашвили
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Омеляну за запрет ездить в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
11Мрамор Микеланджело
07:06 (мск), источник: РИА Новости

Япония разместила комплексы «Пэтриот» для перехвата ракет КНДР

ТОКИО, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Силы самообороны Японии завершили в субботу развертывание ракет-перехватчиков в западных и юго-западных районах страны, над которыми могут пролететь баллистические ракеты КНДР в случае их пуска в направлении американского острова Гуам.

По данным агентства Киодо, противоракетные комплексы «Пэтриот» (PAC-3) были размещены в префектурах Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю и в префектурах Эхимэ и Коти на юго-западном острове Сикоку.

Видео
Лавров: риск войны США с КНДР очень высок, надеюсь на победу здравого смысла

Кроме этого, по данным телеканала NHK, в Японское море вышел корабль морских сил самообороны Японии, оснащенный боевой информационно-управляющей системой «Иджис» (Aegis).

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. А президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. При этом американский лидер заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии4
Комментарии
4
Анатолий Архипов
После двух атомных бомб у япошек не осталось чувства национальной гордости и суверенности внешней политики. Как хозяин скажет, так и сделают. А если...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
4
Комментировать
 Американское СМИ назвало виновников истерии вокруг России
Греческие СМИ заявили, что погода в стране 'сошла с ума'
Свыше 650 млн рублей выделят на выплаты жителям Приморья
В Венесуэле ответили на заявление Трампа о военном вмешательстве
Белый дом: благодарность за высылку дипломатов была сарказмом
Украина увеличит число постов на границе с Россией
Прыгунья Клишина поделилась эмоциями от завоевания медали на ЧМ
Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом «Терминаторе»
Спорт
Суперсенсация от суперкрасавицы: Клишина выиграла серебро на ЧМ Прыгунья в длину Дарья Клишина с лучшим личным результатом в сезоне принесла россиянам вторую серебряную награду чемпионата мира
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь