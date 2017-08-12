Япония разместила комплексы «Пэтриот» для перехвата ракет КНДР
ТОКИО, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Силы самообороны Японии завершили в субботу развертывание
ТОКИО, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Силы самообороны Японии завершили в субботу развертывание
По данным агентства Киодо, противоракетные комплексы «Пэтриот» (PAC-3) были размещены в префектурах Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю и в префектурах Эхимэ и Коти на
Кроме этого, по данным телеканала NHK, в Японское море вышел корабль морских сил самообороны Японии, оснащенный боевой
КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии.
В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. А президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. При этом американский лидер заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает
На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и