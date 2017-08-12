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11:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежцев с Днем ВВС

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов отметили значение Воронежа в развитии российской авиации.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область вместе со всей страной отмечает День Военно-воздушных сил (ВВС) России в субботу, 12 августа. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и председатель областной думы Владимир Нетесов поздравили военнослужащих и ветеранов ВВС с праздником.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов напомнили о роли Воронежа в развитии отечественной авиации.

— В годы войны в цехах Воронежского авиационного завода было налажено серийное производство легендарных штурмовиков Ил-2. Сейчас наши предприятия выполняют сложнейшие заказы для авиационно-космического комплекса страны. На воронежской земле размещено единственное в стране учебное заведение, где готовят высококлассных специалистов для венно-космических сил России, — подчеркнули Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

Губернатор и председатель облдумы пожелали всем, кто посвятил свою жизнь службе в рядах ВВС России, чистого неба, покорения новых профессиональных и жизненных высот, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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