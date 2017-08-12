Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежцев с Днем ВВС
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов отметили значение Воронежа в развитии российской авиации.
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов отметили значение Воронежа в развитии российской авиации.
Воронежская область вместе со всей страной отмечает День
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов напомнили о роли Воронежа в развитии отечественной авиации.
— В годы войны в цехах Воронежского авиационного завода было налажено серийное производство легендарных штурмовиков Ил-2. Сейчас наши предприятия выполняют сложнейшие заказы для
Губернатор и председатель облдумы пожелали всем, кто посвятил свою жизнь службе в рядах ВВС России, чистого неба, покорения новых профессиональных и жизненных высот, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия.