Кто возглавил Службу центральных коммуникаций
В Казахстане за прошедшую неделю снова произошли кадровые изменения в органах исполнительной власти, в том числе назначен новый ответственный за этику в Северном Казахстане.
В Казахстане за прошедшую неделю снова произошли кадровые изменения в органах исполнительной власти, в том числе назначен новый ответственный за этику в Северном Казахстане.
Обзор кадровых назначений подготовлен на основе информации МИА «Казинформ».
В Службе центральных коммуникаций новый руководитель.
В пятницу, 11 августа, министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев представил коллективу РГУ «Служба центральных коммуникаций» нового руководителя — Анастасию Щегорцову.
Анастасия Щегорцова окончила Евразийский национальный университет им. Гумилева (2003), факультет политологии, имеет степень магистра социологии.
Работала на разных должностях в Министерстве культуры и информации, комитете по языкам, акимате Астаны.
Владеет казахским, русским, английским языками.
Предыдущий директор Службы центральных коммуникаций Артур Нигметов покинул свой пост. Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев поддержал его решение, связанное с обучением за рубежом.
«Дорогие друзья, сегодня у меня состоялся разговор с директором СЦК Артуром Нигметовым, в ходе которого он рассказал о своих академических планах, в частности, желании пройти обучение за рубежом. Соответствующую стипендию Артур получил, и я посчитал необходимым поддержать его личный выбор.
Пусть и в короткие сроки Артур смог эффективно выстроить работу Службы центральных коммуникаций, наладив взаимодействие со СМИ, упорядочив работу региональных служб, установив тесные рабочие контакты с экспертным сообществом. Хочу выразить Артуру огромную благодарность и пожелать ему успехов в реализации всех намеченных планов, — написал в Фейсбук Даурен Абаев.
Сменился аким города Каражала.
Акимом города Каражал Карагандинской области назначен Тилектес Досаев, до назначения руководивший управлением государственного
Как сообщили в
43-летний Досаев Тилектес Темирбекович имеет два высших образования по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «государственное и местное управление». Трудовую деятельность начал в 2000 году главным специалистом отдела
Новый руководитель управления внутренней политики ВКО.
В среду, 9 августа, коллективу управления внутренней политики представили нового руководителя — Краснобаеву Нелли Леонидовну, работавшей ранее заведующей кафедры «Социально-гуманитарных наук и Ассамблеи народа Казахстана» ВКГТУ им. Д. Серикбаева.
Нелли Краснобаева родилась 17 апреля 1969 года в
Трудовую деятельность начала в 1986 году библиотекарем
С мая 2006 года была назначена заведующей кафедрой «Философии и проблем человеческого развития», с 2016 года — доцент кафедры «История Казахстана и Ассамблея народа Казахстана».
Н. Краснобаева много лет возглавляла
Президент назначил послов по совместительству.
Глава государства Нурсултан Назарбаев провел ряд назначений в среду, 9 августа.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ерлан Идрисов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.
Назначен председатель Комитета фармации Минздрава РК.
Приказом министра здравоохранения РК Елжана Биртанова на должность председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан назначена Бюрабекова Людмила Витальевна.
Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Карагандинской области. В 2000 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 году — Казахский фармацевтический институт, в 2014 году — Международную академию бизнеса. По специальности — врач, провизор, магистр делового администрирования.
Трудовую деятельность начала в 1997 году в Карагандинской государственной медицинской академии.
В 2004—2005 гг. работала
В 2005—2010 гг. занимала различные должности в государственных органах. В 2011—2014 гг. работала в Республиканском реабилитационном центре, Национальном медицинском холдинге, Центре медицинских технологий и информационных систем.
В 2014—2015 гг. работала главным инспектором в Управлении делами президента РК. Начиная с 2015 года и по настоящее время занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК.
Имеет звание старшего лейтенанта медицинской службы.
Нового уполномоченного по этике назначили в Северном Казахстане.
Распоряжением акима
Дулат Тайшабай, 1979 года рождения, родился в селе Хмельницкое Тимирязевского района
Окончил
Трудовую деятельность начал с 2000 года
В 2001 году занимал должность ведущего специалиста
С 2001 по 2003 годы работал главным специалистом отдела ЗАГС управления юстиции
С 2003 по 2005 годы являлся судебным исполнителем администратора судов
С 2005 по 2017 годы прошел трудовой путь от главного специалиста до руководителя управления департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по
С 2016 года до настоящего назначения занимал должность руководителя управления контроля в сфере государственной службы департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по
Также аким области представил нового руководителя департамента охраны общественного здоровья
Приказом председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Алмат Кожахметов назначен директором АО «Аграрная кредитная корпорация» филиала по
Кумар Аксакалов поздравил заместителя акима области по социальным вопросам Анархан Дюсенову с переходом на другую должность.
Заместитель главы администрации Байконура покинул свой пост.
Заместитель главы администрации города Байконур Кубаныч Абдубатаев, назначенный на эту должность менее месяца назад, написал заявление об уходе с работы.
Ранее сообщалось о том, что глава города Байконур Константин Бусыгин формирует новую команду, в которую вошел и Абдубатаев — один из немногих, кто многие годы служил на Байконуре. Военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации, с 2002 года К. Абдубатаев работал в военной прокуратуре космодрома Байконур в должности военного прокурора. Полковник юстиции запаса. Перед назначением на пост заместителя главы администрации города Байконур был начальником отдела социальных программ, советником генерального директора ФГУП «ЦЭНКИ».
В городской администрации факт увольнения Абдубатаева не комментируют, подтвердив, что замглавы написал заявление «по семейным обстоятельствам».
На сегодняшний день руководство городской администрации Байконура почти сформировано, назначены руководители ключевых направлений работы органа государственного управления Байконура.