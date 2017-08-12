Кто возглавил Службу центральных коммуникаций

Источник: Forbes.kz

Обзор кадровых назначений подготовлен на основе информации МИА «Казинформ».

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В Службе центральных коммуникаций новый руководитель.

В пятницу, 11 августа, министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев представил коллективу РГУ «Служба центральных коммуникаций» нового руководителя — Анастасию Щегорцову.

Анастасия Щегорцова окончила Евразийский национальный университет им. Гумилева (2003), факультет политологии, имеет степень магистра социологии.

Работала на разных должностях в Министерстве культуры и информации, комитете по языкам, акимате Астаны.

Владеет казахским, русским, английским языками.

Предыдущий директор Службы центральных коммуникаций Артур Нигметов покинул свой пост. Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев поддержал его решение, связанное с обучением за рубежом.

«Дорогие друзья, сегодня у меня состоялся р­азговор с директором СЦК Артуром Нигметовым, в ходе которого он рассказал о своих академических планах, в частности, желании пройти обучение за рубежом. Соответствующую стипендию Артур получил, и я посчитал нео­бходимым поддержать его личный выбор.

Пусть и в короткие сроки Артур смог эффект­ивно выстроить работу Службы центральных к­оммуникаций, наладив ­взаимодействие со СМИ, упорядочив работу региональных служб, ус­тановив тесные рабочи­е контакты с экспертн­ым сообществом. Хочу выразить Артуру огромную благодарность и пожелать ему успе­хов в реализации всех намеченных планов, — написал в Фейсбук Даурен Абаев.

Сменился аким города Каражала.

Акимом города Каражал Карагандинской области назначен Тилектес Досаев, до назначения руководивший управлением государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, глава региона Ерлан Кошанов поблагодарил за работу прежнего акима Каражала Кайрата Шорманбаева. Он трудился на этой должности около пяти лет. В какую сферу и на какую должность будет назначен Шорманбаев, не сообщается.

43-летний Досаев Тилектес Темирбекович имеет два высших образования по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «государственное и местное управление». Трудовую деятельность начал в 2000 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Советского района Караганды. В разные годы работал в отделе благоустройства, реформирования жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима района имени Казыбек би и аппарата акима Карагандинской области. Также был заместителем акимов Шахтинска и Приозерска.

Новый руководитель управления внутренней политики ВКО.

В среду, 9 августа, коллективу управления внутренней политики представили нового руководителя — Краснобаеву Нелли Леонидовну, работавшей ранее заведующей кафедры «Социально-гуманитарных наук и Ассамблеи народа Казахстана» ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

Нелли Краснобаева родилась 17 апреля 1969 года в Усть-Каменогорске. Окончила ВКГУ им. С. Аманжолова по специальности «История», имеет академическую степень магистра истории. Кандидат исторический наук. Член Ассамблеи народа Казахстана, прошла стажировку в университетах Европы, Канады, России.

Трудовую деятельность начала в 1986 году библиотекарем Усть-Каменогорского педагогического института ВКО. После окончания высшего учебного заведения работала на кафедре «Философии и социально-политических теорий» Усть-Каменогорского строительно-дорожного института ВКО.

С мая 2006 года была назначена заведующей кафедрой «Философии и проблем человеческого развития», с 2016 года — доцент кафедры «История Казахстана и Ассамблея народа Казахстана».

Н. Краснобаева много лет возглавляла научно-экспертную группу АНК Восточно-Казахстанской области. Член Совета по связям с религиозными объединениями при акиме ВКО.

Президент назначил послов по совместительству.

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел ряд назначений в среду, 9 августа.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ерлан Идрисов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

Назначен председатель Комитета фармации Минздрава РК.

Приказом министра здравоохранения РК Елжана Биртанова на должность председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан назначена Бюрабекова Людмила Витальевна.

Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Карагандинской области. В 2000 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 году — Казахский фармацевтический институт, в 2014 году — Международную академию бизнеса. По специальности — врач, провизор, магистр делового администрирования.

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Трудовую деятельность начала в 1997 году в Карагандинской государственной медицинской академии.

В 2004—2005 гг. работала врачом-клиническим фармакологом в многопрофильной клинической больнице им. Х. Ж. Макажанова.

В 2005—2010 гг. занимала различные должности в государственных органах. В 2011—2014 гг. работала в Республиканском реабилитационном центре, Национальном медицинском холдинге, Центре медицинских технологий и информационных систем.

В 2014—2015 гг. работала главным инспектором в Управлении делами президента РК. Начиная с 2015 года и по настоящее время занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК.

Имеет звание старшего лейтенанта медицинской службы.

Нового уполномоченного по этике назначили в Северном Казахстане.

Распоряжением акима Северо-Казахстанской области уполномоченным по этике аппарата акима Северо-Казахстанской области назначен Дулат Тайшабай.

Дулат Тайшабай, 1979 года рождения, родился в селе Хмельницкое Тимирязевского района Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию по специальностям «основы права и экономики», «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал с 2000 года экономистом-юристом ТОО «Мичуринский» Тимирязевского района Северо-Казахстанской области.

В 2001 году занимал должность ведущего специалиста Северо-Казахстанского филиала РГП «Хозяйственное управление Министерства юстиции РК» города Петропавловска.

С 2001 по 2003 годы работал главным специалистом отдела ЗАГС управления юстиции Северо-Казахстанской области.

С 2003 по 2005 годы являлся судебным исполнителем администратора судов Северо-Казахстанской области.

С 2005 по 2017 годы прошел трудовой путь от главного специалиста до руководителя управления департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

С 2016 года до настоящего назначения занимал должность руководителя управления контроля в сфере государственной службы департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

Также аким области представил нового руководителя департамента охраны общественного здоровья Северо-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Серикбая Касмакасова.

Приказом председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Алмат Кожахметов назначен директором АО «Аграрная кредитная корпорация» филиала по Северо-Казахстанской области.

Кумар Аксакалов поздравил заместителя акима области по социальным вопросам Анархан Дюсенову с переходом на другую должность.

Заместитель главы администрации Байконура покинул свой пост.

Заместитель главы администрации города Байконур Кубаныч Абдубатаев, назначенный на эту должность менее месяца назад, написал заявление об уходе с работы.

Ранее сообщалось о том, что глава города Байконур Константин Бусыгин формирует новую команду, в которую вошел и Абдубатаев — один из немногих, кто многие годы служил на Байконуре. Военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации, с 2002 года К. Абдубатаев работал в военной прокуратуре космодрома Байконур в должности военного прокурора. Полковник юстиции запаса. Перед назначением на пост заместителя главы администрации города Байконур был начальником отдела социальных программ, советником генерального директора ФГУП «ЦЭНКИ».

В городской администрации факт увольнения Абдубатаева не комментируют, подтвердив, что замглавы написал заявление «по семейным обстоятельствам».