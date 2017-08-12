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09:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Politico сообщил о подготовке Трампом расследования против Китая

Президент США Дональд Трамп готовится инициировать расследование в отношении Китая по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передачу технологий. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает Politico.

Источник: Reuters

Источники издания в администрации президента сообщили, что Трамп сделает это уже в понедельник. Расследованием в рамках 301 статьи Закона о торговле от 1974 года займется американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Эта статья позволяет Вашингтону в одностороннем порядке установить барьеры на пути экспортных товаров в страну.

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Отмечается, что начало расследования не повлечет за собой немедленного применения санкционных ограничений в отношении Пекина. Тем не менее, источники Politico допускают, что в будущем пошлины на ввоз китайских товаров в США будут повышены.

31 июля Politico сообщил о начале разработок советниками Трампа ограничительных мер в отношении Китая. Меры могут коснуться сферы торговли. Сам хозяин Белого дома склоняется в пользу введения квот или тарифов на импорт стали из КНР.

29 июля Дональд Трамп написал своем Twitter, что «очень разочарован» бездействием Китая в вопросе решения проблемы КНДР. «Наши предыдущие глупые лидеры позволили Пекину ежегодно зарабатывать сотни миллиардов долларов на торговле, и пока что Китай ничего не сделал для нас в вопросе с Северной Кореей, лишь разговоры», — отметил он. По словам американского лидера, КНР «может с легкостью решить проблему» Северной Кореи.

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