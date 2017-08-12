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09:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Полтавченко призвал соблюдать в городской рекламе петербургский стиль

Большинство рекламных конструкций в городе не соответствует требованиям эстетического регламента.

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко призвал соблюдать петербургский стиль в рекламных вывесках и конструкциях, сообщает Росбалт. Наружную городскую рекламу обсудили в рамках заседания Общественного совета по развитию малого предпринимательства.

Главным критерием здесь должно быть соответствие эстетике нашего города. Причем это касается не только исторического центра. Петербургский стиль должен быть везде.
Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

Кроме того, согласно озвученным данным, большинство рекламных конструкций в городе установлены без разрешения или с нарушениями. Так, июльская проверка показала, что 1 тысяча 203 конструкции из 1 тысячи 750 установлены с нарушением требований эстетического регламента, а 1 тысяча 218 — без разрешения.

Меры будут приняты в ближайшее время.

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