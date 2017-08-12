Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра
В ДНР отреагировали на слова об уходе России из Донбасса
Когда начнется массовое переселение москвичей
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Омеляну за запрет ездить в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
14События недели в фотографиях
09:19 (мск), источник: Sputnik.by

Глава МИД Польши назвал ответственных за начало Второй мировой войны

Министр считает, что «нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Глава польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.

Читайте также
Украинцы обиделись на Польшу из-за картинки часовни Львова в паспорте

Польский политик заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.

«Нужно помнить, что Советский союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно, он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны», — сказал министр в интервью изданию Rzeczpospolita.

По мнению Ващиковского, СССР проводил войну с Германией в собственных интересах, «потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии».

В середине июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу с момента подписания. По данным Института национальной памяти Польши, новый закон коснется около 230 памятников Красной армии.

Российский МИД считает возмутительной провокацией подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Адвокат о шансах мамы-белоруски вернуть ребенка из США
Полиция Техаса показала видео падения автомобиля с 7 этажа паркинга
Свыше 650 млн рублей выделят на выплаты жителям Приморья
СМИ сообщили о подготовке Трампом расследования против Китая
Япония развернула комплексы ПРО для перехвата ракет КНДР
Белый дом: благодарность за высылку дипломатов была сарказмом
Украина увеличит число постов на границе с Россией
Серебряный дуплет: легкоатлеты РФ взяли еще две награды ЧМ
Брат пропавшего шахтера ознакомился с ситуацией на руднике «Мир»
Спорт
Серебряный дождь: российские легкоатлеты взяли две медали ЧМ Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину, а Валерий Пронкин — в метании молота
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Стало известно, когда начнется массовое переселение москвичей
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь