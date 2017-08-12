Глава МИД Польши назвал ответственных за начало Второй мировой войны
Министр считает, что «нельзя начинать историю
Министр считает, что «нельзя начинать историю
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Глава польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.
Польский политик заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.
«Нужно помнить, что Советский союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно, он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны», — сказал министр в интервью изданию Rzeczpospolita.
По мнению Ващиковского, СССР проводил войну с Германией в собственных интересах, «потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии».
В середине июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу с момента подписания. По данным Института национальной памяти Польши, новый закон коснется около 230 памятников Красной армии.
Российский МИД считает возмутительной провокацией подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников.