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11:39 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «У нынешнего поколения авиаторов особая ответственность»

В субботу, 12 августа, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил авиаторов с Днем ВВС России.

Источник: Volga News

«За годы и десятилетия своей славной истории российская авиация покрыла себя неувядающей славой. Подлинный героизм, мужество и высочайшую самоотверженность проявили наши летчики во время Великой Отечественной войны», — отмечается в поздравлении.

Глава региона напомнил, что наша область внесла значительный вклад в разгром врага на земле и в воздухе, обеспечив Красную Армию первоклассной авиатехникой. Собранные у нас знаменитые штурмовики Ил-2 стали ударной силой советской авиации и во многом предопределили исход войны.

По словам Николая Меркушкина, сложная международная обстановка и вызовы, с которыми сталкивается сегодня Россия, налагают особую ответственность на нынешнее поколение авиаторов, требуя от военных летчиков и технического персонала отличной выучки, сохранения и приумножения летных традиций.

«Достойно несут свою боевую вахту экипажи тяжелых бомбардировщиков “Самара” и “Николай Кузнецов”, с которыми Самарская область поддерживает дружеские связи. Они эффективно решают боевые задачи по защите воздушных рубежей нашей Родины вдали от мест постоянной дислокации, настойчиво овладевают профессиональным мастерством и служат примером добросовестного отношения к своим служебным обязанностям,» — подчеркнул губернатор.

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