Николай Меркушкин: «У нынешнего поколения авиаторов особая ответственность»

Источник: Volga News

«За годы и десятилетия своей славной истории российская авиация покрыла себя неувядающей славой. Подлинный героизм, мужество и высочайшую самоотверженность проявили наши летчики во время Великой Отечественной войны», — отмечается в поздравлении.

Глава региона напомнил, что наша область внесла значительный вклад в разгром врага на земле и в воздухе, обеспечив Красную Армию первоклассной авиатехникой. Собранные у нас знаменитые штурмовики Ил-2 стали ударной силой советской авиации и во многом предопределили исход войны.

По словам Николая Меркушкина, сложная международная обстановка и вызовы, с которыми сталкивается сегодня Россия, налагают особую ответственность на нынешнее поколение авиаторов, требуя от военных летчиков и технического персонала отличной выучки, сохранения и приумножения летных традиций.