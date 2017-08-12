Пушков припомнил Польше раздел Чехословакии в ответ на обвинения в адрес России

Источник: РИА "Новости"

Нет, г-н Ващиковский. Начало второй мировой надо вести от Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее. Алексей Пушков Председатель Совета Федерации по информполитике

Об этом сенатор написал в своем Twitter.

Накануне Ващиковский в интервью изданию Wpolityce заявил, что СССР вместе с Германией напал на Польшу, тем самым «очень сильно поспособствовав» началу мировой войны. По его оценке, при освобождении территории Польши СССР преследовал только собственные интересы. Так министр ответил на заявление посла России Сергея Андреева о том, что Польша должна сохранять памятники советским солдатам в благодарность за избавление от нацистов.

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В середине июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников в стране, он вступит в силу через три месяца. Закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. В МИД России решение польских властей назвали возмутительной провокацией, и пообещали не оставить ее без последствий.