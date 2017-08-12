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11:07 (мск), источник: Ведомости

Пушков припомнил Польше раздел Чехословакии в ответ на обвинения в адрес России

Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что СССР делит с нацистской Германией ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Источник: РИА "Новости"
Нет, г-н Ващиковский. Начало второй мировой надо вести от Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее.
Алексей Пушков
Председатель Совета Федерации по информполитике

Об этом сенатор написал в своем Twitter.

Накануне Ващиковский в интервью изданию Wpolityce заявил, что СССР вместе с Германией напал на Польшу, тем самым «очень сильно поспособствовав» началу мировой войны. По его оценке, при освобождении территории Польши СССР преследовал только собственные интересы. Так министр ответил на заявление посла России Сергея Андреева о том, что Польша должна сохранять памятники советским солдатам в благодарность за избавление от нацистов.

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В середине июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников в стране, он вступит в силу через три месяца. Закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. В МИД России решение польских властей назвали возмутительной провокацией, и пообещали не оставить ее без последствий.

В конце июля польский Институт национальной памяти (IPN) заявил, что недавно опубликованные Министерством обороны России документы об освобождении Красной армией территории Польши фальсифицируют историю. По мнению института, публикация Минобороны является пропагандой, призванной доказать, что поляки считали солдат Красной армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы — специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии — необъективными.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Николай Умов
Это не министр польский, а дегенерат польский.
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