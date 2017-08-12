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11:27 (мск), источник: Newslab.ru

Губернатор проверил строительство дома для пострадавших от страшных пожаров в Канске

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский 12 августа посетил Канск, чтобы лично проверить ход строительства жилья для горожан, оставшихся без крова в результате весенних пожаров.

Глава региона посетил площадку строящегося 60-квартирного дома в Северо-Западном микрорайоне Канска. Этот дом начали строить еще несколько лет назад в рамках программы переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. Однако завершить работы тогда подрядчик не смог, и стройку пришлось законсервировать. После разрушительных майских пожаров краевые власти, фонд краевого жилищного строительства и руководство Канска решили достроить его для погорельцев.

Сейчас в доме монтируют кровлю и подключают отопление. На строительной площадке работают более 100 человек. Окончание строительства и заселение дома намечено на 1 сентября.

«Сегодня на площадке работа идет полным ходом. Мы должны будем предоставить квартиры пострадавшим от пожаров в полной комплектации — с чистовой отделкой, сантехникой и некоторой бытовой техникой, чтобы люди сразу смогли начать там жить. Планируется, что 15 сентября начнется заселение дома. Надеюсь, что все погорельцы получат качественное просторное жилье, и это как-то восполнит те потери, которые люди понесли во время весенних пожаров», — отметил глава края.

Для погорельцев это будет временное жилье на срок восстановления их домов, собственниками новых квартир они не станут. Мэрия Канска оформит квартиры в новостройке в свою собственность.

24 мая стало трагическим днем в истории Красноярского края. Сильнейшие пожары произошли сразу в пяти населённых пунктах — в Канске, Лесосибирске и городском посёлке Стрелка под Лесосибирском, в посёлке Малая Кеть Бирилюсского района, в посёлке Тиличеть Нижнеингашского района. Огонь повредил 130 жилых домов, в которых жили 533 человека (в том числе 67 детей) и здания предприятий. Есть жертвы. После трагедии правоохранительные органы возбудили уголовные дела против ответственных чиновников, в том числе против мэра Канска.

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