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11:37 (мск), источник: РИА Новости

Более трех миллионов граждан КНДР решили добровольно вступить в армию

ТОКИО, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Центральная северокорейская газета «Нодон синмун» сообщила, что почти 3,5 миллиона человек подали заявки на вступление или восстановление в рядах вооруженных сил КНДР на фоне противостояния Пхеньяна и Вашингтона после одобрения новой резолюции СБ ООН.

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По данным издания, за три дня заявления подали 3 миллиона 475 тысяч человек, в частности, студентов, рабочих и отставных военных.

«Народ поднимается во всей стране для того, чтобы дать десятикратный отпор США. Лишь 9 августа в одной провинции Хванхэ-Пукто около 89 тысяч молодых людей подали заявление на вступление в армию», — отмечается в сообщении.

В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

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КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

43 комментарияк этой статье
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Комментарии43
Комментарии
43
максим !!!
а кого я предал ??? российский телевизор и родину-путина ????
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