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12:07 (мск), источник: РИА Крым

Крымское небо надежно защищено — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости (Крым). Глава Республики Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-космических сил России с профессиональным праздником.

Источник: РИА "Новости"

Слова поздравления он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что для Крыма праздник имеет особое значение: группировка Воздушно-космических сил надежно защищает крымское небо.

«На территории нашего полуострова, в Каче, было создано одно из первых в России летных училищ. Его выпускники отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, были удостоены самых высоких наград и званий. Нынешнее поколение военных авиаторов достойно продолжает славные традиции предшественников. Группировка Воздушно-космических сил надежно защищает крымское небо», — сказал он.

Аксенов также напомнил, что успехи именно отечественных авиаторов, ученых, инженеров, конструкторов «проложили человечеству дорогу в космос».

«История Воздушно-космических сил написана смелыми, мужественными, талантливыми людьми, в ней много славных боевых побед, выдающихся достижений научной и технической мысли… Сегодня Воздушно-космические силы являются важнейшей составляющей оборонной мощи России, вносят существенный вклад в обеспечение национальной безопасности. Наши летчики успешно громят силы международного терроризма в Сирии», — отметил он.

Сергей Аксенов пожелал всем, кто служит в подразделениях Военно-воздушных сил, кто обеспечивает боеготовность авиационной техники и трудится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений.

12 августа отмечается День Военно-воздушных сил России, учрежденный указом президента РФ от 29 августа 1997 года «Об установлении Дня Военно-воздушных сил».

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