Крымское небо надежно защищено — Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости (Крым). Глава Республики Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости (Крым). Глава Республики Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов
Слова поздравления он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что для Крыма праздник имеет особое значение: группировка
«На территории нашего полуострова, в Каче, было создано одно из первых в России летных училищ. Его выпускники отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, были удостоены самых высоких наград и званий. Нынешнее поколение военных авиаторов достойно продолжает славные традиции предшественников. Группировка
«История
Сергей Аксенов пожелал всем, кто служит в подразделениях
12 августа отмечается День