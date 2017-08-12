В Пентагоне опровергли получение распоряжений по Венесуэле

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«Пентагон не получал приказов, касающихся Венесуэлы», — сказал он телеканалу CNN.

При этом собеседник телеканала напомнил, что военное командование США «непрерывно разрабатывает планы действий на случай возникновения целого ряда экстренных ситуаций. Если это потребуется, мы готовы поддержать усилия администрации по защите наших национальных интересов и граждан США».

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп предупредил, что не исключает вариант военного решения кризиса в Венесуэле, где обострилось противостояние властей и оппозиции.