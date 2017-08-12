Рустам Минниханов стобальникам ЕГЭ: «В Татарстане вы обязательно будете востребованы»

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в IT-лицее города Иннополис встретился с выпускниками школ, сдавших ЕГЭ на сто баллов.

«Я бы хотел бы вас поздравить, это большая победа в вашей жизни. Я думаю, самая большая победа, потому что этот этап, когда ты получаешь школьное образование — это как выйти в космос. За счет своего усердия, трудолюбия, за счет ваших наставников, педагогов, родителей вы достигли такого успеха», — обратился Президент Татарстана к будущим студентам.

Президент Республики посоветовал выпускникам постоянно обновлять свои знания и не останавливаться на достигнутом.

«Стоять на месте — значит катиться назад. Мы должны двигаться вперед», — сказал он.

Рустам Минниханов отметил, что выпускники из Татарстана выбирают для продолжения обучения разные вузы страны, это полезно, в том числе и для наработки новых контактов и коммуникаций. В то же время Президент выразил надежду на то, что вчерашние школьники реализуют себя в родном регионе. «Вы должны себя найти там, где считаете себя более успешными, — говорит он. — Я думаю, в Татарстане вы обязательно будете востребованы».

После приветствия главы республики участники встречи перешли к формату вопросов и ответов. «Я не стобальник, я могу на их вопросы не ответить», — пошутил Рустам Минниханов.

Отвечая на вопрос о своем отношении к формату ЕГЭ, лидер Татарстана сказал, что на данный момент другой формы оценки нет. «Мы должны в любом случае оценивать, это нормально. Если человек не будет держать экзамен, он не будет конкурентен»,

Выпускница школы № 6 Бугульмы Латыпова Гульнара спросила Президента РТ о том, какие профессии будут наиболее актуальные в будущем.

По мнению Рустама Минниханова, в ближайшее время рынок труда ждут изменения: