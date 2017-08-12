Боевую подготовку российских летчиков изменили с учетом опыта в Сирии

Источник: AP 2017

За два года работы мы пропустили через Сирийскую Арабскую Республику весь личный состав ударной авиации, армейской авиации, а некоторые пилоты были там два раза. Естественно, накапливается огромный боевой опыт, мы вносим изменения в боевую подготовку, в систему подготовки курсантов. Виктор Бондарев Главнокомандующий ВКС

По его словам, появляются новые способы нанесения ударов по наземным объектам. «Конечно, это бесценный опыт, мы им дорожим и будем применять в будущем», — подчеркнул он.

11 августа в интервью каналу «Россия 24» Бондарев сказал, что российская авиация достигла в Сирии прекрасных результатов. При этом он добавил, что сирийская кампания выявила как положительные, так и отрицательные стороны авиационной техники, которые были проанализированы.

«От ВКС России не пострадал ни один мирный житель, мы только уничтожаем бандитов ИГИЛ», — заявил главнокомандующий.