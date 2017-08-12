Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Боевую подготовку российских летчиков изменили с учетом опыта в Сирии

Боевая подготовка летчиков в Воздушно-космических войсках России была изменена с учетом опыта, полученного в Сирии. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев. Текст интервью опубликован в субботу, 12 августа, в День Воздушно-космических сил.

Источник: AP 2017
За два года работы мы пропустили через Сирийскую Арабскую Республику весь личный состав ударной авиации, армейской авиации, а некоторые пилоты были там два раза. Естественно, накапливается огромный боевой опыт, мы вносим изменения в боевую подготовку, в систему подготовки курсантов.
Виктор Бондарев
Главнокомандующий ВКС

По его словам, появляются новые способы нанесения ударов по наземным объектам. «Конечно, это бесценный опыт, мы им дорожим и будем применять в будущем», — подчеркнул он.

Новость
Почему Россия затягивает выпуск истребителя пятого поколения. И нужен ли нам ПАК ФА вообще

11 августа в интервью каналу «Россия 24» Бондарев сказал, что российская авиация достигла в Сирии прекрасных результатов. При этом он добавил, что сирийская кампания выявила как положительные, так и отрицательные стороны авиационной техники, которые были проанализированы.

«От ВКС России не пострадал ни один мирный житель, мы только уничтожаем бандитов ИГИЛ», — заявил главнокомандующий.

Россия с 2015 года проводит в Сирии кампанию по борьбе с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; ИГИЛ). Российская авиационная группировка развернута на базе Хмеймим. Помимо авиации, для уничтожения исламистов военные задействовали корабли и подлодки.

Старше века: военной авиации исполнилось 105 лет
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Малютин В.В.
Молодцы!!! теперь нужно отрабатывать воздушные удары по равным по силе или даже превосходящим противником.....не равен час скоро понадобится...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
Более 3 млн граждан Северной Кореи решили вступить в армию
СМИ сообщили о подготовке Трампом расследования против Китая
Пушков прокомментировал заявление МИД Польши о Второй мировой
Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за путевки в Турцию
Российский легкоатлет снялся с ЧМ
Брат пропавшего шахтера ознакомился с ситуацией на руднике «Мир»
Спорт
ЦСКА и «Спартак» сыграют на лучшей арене года Заклятые противники подходят к московскому дерби не в лучшем состоянии и на низких для себя местах в турнирной таблице
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Интерьер недели: классическая трешка в старом фонде
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь