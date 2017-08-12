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15:53 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперт: действия Польши чреваты заморозкой отношений с РФ и Беларусью

Продолжение идеологического противостояния и неуважение к соседям со стороны Польши может спровоцировать «заморозку» отношений с Россией и Беларусью, отметил на радио Sputnik Беларусь политолог Петр Петровский, комментируя заявление главы польского МИД Витольда Ващиковского.

Источник: Sputnik.by

В интервью изданию Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковской сделал резонансное заявление о том, что Советский союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно, он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны.

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И данные идеологические заявления являются логическим продолжением резкого сближения Польши и США на фоне усиления американских санкций в отношении России, считает политолог.

«Польское руководство в наметившемся расколе в западном мире между Трампом и Брюсселем сделало ставку на Трампа, и это было показано на примере его визита в Варшаву», — отметил Петровский.

По мнению эксперта, такими мерами Польша рассчитывает, с одной стороны, ослабить Брюссель, с другой стороны, не дать возможность России экспортировать энергоресурсы в Западную Европу в нужных объемах, и с третьей стороны, получить энергоносители от США по заниженным ценам, о чем Трамп и Дуда говорили на встрече в Варшаве.

В то же время политический эксперт предположил, что со стороны стран постсоветского блока реакция на заявление главы польского МИД не заставит себя ждать.

«Я думаю, что реакция со стороны Российской Федерации будет достаточно жесткая, со стороны Беларуси реакция будет подобной на ту, когда Польша принимала закон о сносе памятников советским солдатам. С одной стороны, мы ограничимся дипломатической риторикой, но с другой, этот гуманитарный клинч, который создает Польша, не останется незамеченным», — сказал эксперт.

По словам собеседника, нельзя не заметить тот «зазор», который с каждым годом нарастает в отношениях Польши и Беларуси. В частности, и Палата представителей, и МИД Беларуси заявили протесты по поводу сноса памятников советским солдатам, которые освобождали, в том числе, и территорию Польши.

«Думаю, если польское руководство не оставит это на уровне риторики, а будет продолжать это идеологическое противостояние и неуважение к своим соседям здесь неминуем кризис отношений, ухудшение их и, как минимум, заморозка на определенный период времени как со стороны России, так и со стороны Беларуси», — резюмировал политолог.

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