Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Мама превращает мужские рубашки в красивые платья для дочек
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Перестрелка в здании Мособлсуда
17:01 (мск), источник: Tengrinews

Ерлан Сагадиев встретился с недовольными абитуриентами и их родителями

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев встретился с абитуриентами и их родителями, сообщает 24.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщает телеканал, накануне они устроили акцию протеста у здания министерства. Выпускников возмутили итоги распределения государственных грантов. Многие не смогли получить возможность бесплатного обучения, несмотря на высокие баллы по результатам ЕНТ. Гранты достались в основном выпускникам сельских школ и обладателям «Алтын белгi» — последние получают их, независимо от набранных баллов.

Читайте также
В МОН рассказали, что могут сделать не получившие грант

Отметим, в этом году государство выделило 37 932 гранта, это на 6 тысяч больше, чем годом ранее. Министр пообещал, что каждую жалобу рассмотрят в индивидуальном порядке.

«Мы сделаем новый список, исключим оттуда “Алтын белгі”. “Алтын белгі” профинансируем за счет университетов, резервов. Но это не значит, что все получат гранты. Обладателю “Алтын белгі” дадут отдельный грант. Это место освобождается и отдается следующему по списку. На процесс поступления это никак не повлияет, работа будет проведена в течение этой недели», — сказал на встрече Сагадиев.

Ранее в Министерстве образования и науки прокомментировали итоги распределения грантов. Напомним, 10 августа был опубликован список обладателей образовательных грантов в 2017 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ерлан Сагадиев встретился с недовольными абитуриентами и их родителями
Более 3 млн граждан Северной Кореи решили вступить в армию
Британия усилит охрану авианосца после посадки дрона на палубу
Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за путевки в Турцию
Боевую подготовку летчиков из РФ изменили с учетом опыта в Сирии
СМИ: команде Малахова подписали заявления об увольнении
Российский легкоатлет снялся с ЧМ
Умер актер Виктор Смирнов
Спорт
«Реал» удвоил зарплату Зинедину Зидану "Реал" объявил о продлении контракта с тренером Зинедином Зиданом. Француз будет работать в мадридском клубе до 2020 года
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь