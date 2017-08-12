Ерлан Сагадиев встретился с недовольными абитуриентами и их родителями

Источник: Tengrinews

Как сообщает телеканал, накануне они устроили акцию протеста у здания министерства. Выпускников возмутили итоги распределения государственных грантов. Многие не смогли получить возможность бесплатного обучения, несмотря на высокие баллы по результатам ЕНТ. Гранты достались в основном выпускникам сельских школ и обладателям «Алтын белгi» — последние получают их, независимо от набранных баллов.

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Отметим, в этом году государство выделило 37 932 гранта, это на 6 тысяч больше, чем годом ранее. Министр пообещал, что каждую жалобу рассмотрят в индивидуальном порядке.

«Мы сделаем новый список, исключим оттуда “Алтын белгі”. “Алтын белгі” профинансируем за счет университетов, резервов. Но это не значит, что все получат гранты. Обладателю “Алтын белгі” дадут отдельный грант. Это место освобождается и отдается следующему по списку. На процесс поступления это никак не повлияет, работа будет проведена в течение этой недели», — сказал на встрече Сагадиев.