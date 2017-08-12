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17:58 (мск), источник: РИА Новости

В России начнут готовить военных летчиц

КУБИНКА (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Девушки впервые в истории России станут курсантками Краснодарского авиационного училища и будут обучаться на военных летчиц, сообщил в субботу журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Источник: РИА Новости
Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище.
Сергей Шойгу
Министр обороны России

«Их будет немного — 15 человек, но с учетом того количества заявок, которые поступают в адрес Воздушно-космических сил, мы не можем не ответить на эти просьбы», — отметил Шойгу.

По его словам, девушки приступят к обучению с 1 октября.

«Надеюсь, через пять лет они украсят подобный праздник своим мастерством», — заключил глава Минобороны, говоря об авиационном фестивале к 105-летию ВКС в парке «Патриот».

11 комментариевк этой статье
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Комментарии11
Комментарии
11
Малютин В.В.
если вы серьезно, то абсолютно глупый коммент, в стиле женщины "Ой все"......а если шутка, то плоская, для женских уборных
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