В России начнут готовить военных летчиц

Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище.
Сергей ШойгуМинистр обороны России
«Их будет немного — 15 человек, но с учетом того количества заявок, которые поступают в адрес Воздушно-космических сил, мы не можем не ответить на эти просьбы», — отметил Шойгу.
По его словам, девушки приступят к обучению с 1 октября.
«Надеюсь, через пять лет они украсят подобный праздник своим мастерством», — заключил глава Минобороны, говоря об авиационном фестивале к 105-летию ВКС в парке «Патриот».