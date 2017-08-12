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20:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов: «Башкирский язык в нашей республике будет изучаться»

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В уфимском Конгресс-холле на Республиканском августовском совещании по образованию был поднят вопрос изучения башкирского языка. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подчеркнул, что башкирский язык в республике будет изучаться.

Источник: Башинформ

«Хотел бы обратить внимание на следующее. Нам нужно подтянуть качество обучения башкирскому языку. Ни для кого не секрет, что выпускники городских школ зачастую, отучившись, не могут по-башкирски ни говорить, ни читать-писать. Не могут простейшие предложения сложить, обратиться на башкирском языке с простейшими просьбами, это так, — сказал глава республики. — Надо, безусловно, пересматривать методику, по-другому подходить к изучению башкирского языка. Не надо, что называется, силой обучать основам грамматики, письма, но нужны основы башкирского языка для тех, кому башкирский язык не является родным».

Одновременно следует проводить работу с родительским сообществом.

«Мы живем в Башкортостане, поэтому понятно, если в школах в вариативной части по одному часу в неделю будут преподавать башкирский язык, в том числе как государственный, от этого ничего плохого не будет, только хорошо будет. Ребята будут вовлекаться в языковую среду, — отметил Рустэм Хамитов. — Да, есть законы, мы их обязаны исполнять, выполнять федеральные государственные образовательные стандарты. Одновременно понимаем, что у нас 29% башкирского населения. Понимаем, что татарского населения 25%, что у нас живёт более 100 тысяч чувашей, марийцев. Мы должны создавать условия для обучения на родных языках и обучения родному языку. Все эти возможности у нас на сегодняшний день есть. Родные языки в республике изучаться будут. Но процессы модернизации, изменений, которые сегодня нужны в соответствии с требованиями закона, должны идти спокойно, разумно, бесконфликтно».

По словам главы Башкортостана, если у ребёнка, родителей нет желания обучаться в данном случае башкирскому языку, то будут созданы условия для того, чтобы обучение шло по другому предмету.

«Обращаюсь к родительскому сообществу: башкирскому языку нужна помощь, поддержка. И статус государственности башкирского языка, и обязательность обучения башкирскому языку — это в своё время было помощью башкирскому языку. Он исчезал. Люди уже говорили на языке только в семьях, только осторожно. Поэтому давайте разумно подходить к этим вопросам, — подчеркнул глава Башкортостана. — Будем выполнять требования образовательных стандартов. Мы должны их выполнить. Но в рамках образовательных стандартов есть большая, хорошая возможность изучать родные языки. Уверен, что и башкирский язык имеет будущее, хотя находится в зоне риска. И другие родные языки имеют абсолютно нормальную, хорошую перспективу. Тем более что уже было сказано: “Конституцией защищены права народов Российской Федерации”. Мы на сегодняшний день разумно, спокойно, без излишней драматизации должны найти правильное решение. Мы его найдём».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Aleksandr Antonov
перефразируя стихи одного поэта можно сказать- " Языки разные важны, языки разные нужны".
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