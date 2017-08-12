Рустэм Хамитов: «Башкирский язык в нашей республике будет изучаться»
УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В уфимском
УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В уфимском
«Хотел бы обратить внимание на следующее. Нам нужно подтянуть качество обучения башкирскому языку. Ни для кого не секрет, что выпускники городских школ зачастую, отучившись, не могут
Одновременно следует проводить работу с родительским сообществом.
«Мы живем в Башкортостане, поэтому понятно, если в школах в вариативной части по одному часу в неделю будут преподавать башкирский язык, в том числе как государственный, от этого ничего плохого не будет, только хорошо будет. Ребята будут вовлекаться в языковую среду, — отметил Рустэм Хамитов. — Да, есть законы, мы их обязаны исполнять, выполнять федеральные государственные образовательные стандарты. Одновременно понимаем, что у нас 29% башкирского населения. Понимаем, что татарского населения 25%, что у нас живёт более 100 тысяч чувашей, марийцев. Мы должны создавать условия для обучения на родных языках и обучения родному языку. Все эти возможности у нас на сегодняшний день есть. Родные языки в республике изучаться будут. Но процессы модернизации, изменений, которые сегодня нужны в соответствии с требованиями закона, должны идти спокойно, разумно, бесконфликтно».
«Обращаюсь к родительскому сообществу: башкирскому языку нужна помощь, поддержка. И статус государственности башкирского языка, и обязательность обучения башкирскому языку — это в своё время было помощью башкирскому языку. Он исчезал. Люди уже говорили на языке только в семьях, только осторожно. Поэтому давайте разумно подходить к этим вопросам, — подчеркнул глава Башкортостана. — Будем выполнять требования образовательных стандартов. Мы должны их выполнить. Но в рамках образовательных стандартов есть большая, хорошая возможность изучать родные языки. Уверен, что и башкирский язык имеет будущее, хотя находится в зоне риска. И другие родные языки имеют абсолютно нормальную, хорошую перспективу. Тем более что уже было сказано: “Конституцией защищены права народов Российской Федерации”. Мы на сегодняшний день разумно, спокойно, без излишней драматизации должны найти правильное решение. Мы его найдём».