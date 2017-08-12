«Врачи без границ» приостановили свою миссию по спасению мигрантов

Источник: Reuters

Международная организация «Врачи без границ», известная по своей французской аббревиатуре MSF, объявила о приостановке своей гуманитарной миссии по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угроз ливийской береговой охраны, а также препятствий, которые создает для активистов организации правительство Италии. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте MSF.

​Как следует из сообщения, накануне, 11 августа, ливийские власти объявили о создании зоны поиска и спасения и ограничили доступ гуманитарным судам в международные воды Средиземноморья у берегов Ливии. Сразу после этого итальянский морской координационный центр спасения предупредил «Врачей без границ» о рисках безопасности, которые связаны с действиями береговой охраны Ливии.

После введения этих дополнительных ограничений на независимую гуманитарную помощь и усиления блокады мигрантов в Ливии MSF приняла решение временно приостановить поисково-спасательную деятельность на своем судне Prudence. "Врачи без границ"

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По словам операционного менеджера MSF Аннемари Луф, в случае, если эти ограничения будут официально подтверждены, то увеличится число смертей среди мигрантов, которые переправляются через Средиземное море в Европейские страны, также возрастет число людей, захваченных ливийскими правоохранителями.

«Если гуманитарные судна вытеснят из Средиземного моря, то в этом районе станет меньше судов для спасения людей. Те, кто не утонет, будут перехвачены и возвращены в Ливию, которая, как мы знаем, является местом беззакония, произвольного задержания и насилия», — сказала она.

Глава итальянского отделения международной организации Лорис де Филиппи в комментарии Reuters заявил, что «Врачи без границ» приостанавливают свою миссию в Средиземноморье, поскольку «не хотят ставить под угрозу своих коллег». Он уточнил, что власти Ливии потребовали от всех неправительственных организаций покинуть территорию в несколько сотен километров от побережья страны.

В конце июня Италия пригрозила закрыть свои порты для иностранных судов, которые перевозят мигрантов.

Представитель Италии в Евросоюзе Маурицио Массари отметил тогда, что ситуация с беженцами стала настолько серьезной для страны, что Рим обратился за помощью к своим партнерам по ЕС.