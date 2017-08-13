Трамп: США готовы применить военные меры против КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что США вместе со своими союзниками готовы применить по отношению к КНДР меры экономического, дипломатического и военного характера.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США вместе со своими союзниками готовы применить по отношению к КНДР меры экономического, дипломатического и военного характера.
Об этом, как сообщает
Как отмечается в сообщении, в ходе разговора Трамп подчеркнул стремление США «прекратить ядерную угрозу» со стороны Северной Кореи.
Сообщается, что Трамп и Макрон договорились работать вместе со своими союзниками над соблюдением выполнения санкций в отношении КНДР и над денуклеаризацией Корейского полуострова.
Санкции в отношении КНДР были введены Совбезом ООН единогласно, решением всех 15 членов Совета. Согласно резолюции Совбеза о введении санкций, КНДР запрещается экспортировать свинец, медь, уголь и некоторые другие полезные ископаемые, а также мореподукты. Зарубежным инвесторам запрещается при этом увеличивать свои инвестиции в КНДР и запускать новые проекты в стране.
Позднее КНДР объявила, что разрабатывает план ядерного удара по авиабазе Андерсон на о. Гуам.