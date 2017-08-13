Губернатор Виргинии заявил, что ультраправым «нет места в Америке»

Источник: AP 2017

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По официальным данным, в городе в результате различных инцидентов погиб один человек и пострадали еще 34.

«У меня есть послание белым супрематистам и нацистам, которые приехали сегодня в Шарлоттсвилль: уходите домой! Вас тут не ждут. Позор вам! Вы притворяетесь патриотами, но вы кто угодно, только не патриоты… Таким, как вы, нет места в штате Виргиния и в Америке», — заявил губернатор на пресс-конференции.

Он также обвинил членов таких организаций в разжигании ненависти и нетерпимости.