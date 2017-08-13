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01:48 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор Виргинии заявил, что ультраправым «нет места в Америке»

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Губернатор американского штата Виргиния Терри Макалиф в субботу выступил с резкой критикой в адрес ультраправых организаций, представители которых второй день проводят акции в городе Шарлоттсвилль.

Источник: AP 2017

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По официальным данным, в городе в результате различных инцидентов погиб один человек и пострадали еще 34.

«У меня есть послание белым супрематистам и нацистам, которые приехали сегодня в Шарлоттсвилль: уходите домой! Вас тут не ждут. Позор вам! Вы притворяетесь патриотами, но вы кто угодно, только не патриоты… Таким, как вы, нет места в штате Виргиния и в Америке», — заявил губернатор на пресс-конференции.

Он также обвинил членов таких организаций в разжигании ненависти и нетерпимости.

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Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из «Парка эмансипации» памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и «Ку-клукс-клана».

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