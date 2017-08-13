Студентка из Приморья получила письмо от Владимира Путина
Студентка ВГУЭС Наталья Тарасенко получила благодарственное письмо от президента России, об этом сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на администрацию Приморского края.
Студентка ВГУЭС Наталья Тарасенко получила благодарственное письмо от президента России, об этом сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на администрацию Приморского края.
В рамках смены «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» состоялось награждение лучших добровольцев движения «Волонтёры Победы» благодарственными письмами президента России.
Из 100 послов на «Тавриде» находятся шесть добровольцев, удостоенных высокой награды, в число которых попала студентка ВГУЭС из Приморья Наталья Тарасенко. Ей вручила награду министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
«Это движение зарождалось на наших глазах. И благодарственные письма от президента — большая награда для лучших добровольцев страны», — отметила Ольга Васильева.
По информации департамента по делам молодежи Приморского края, движение «Волонтеры Победы» на данный момент является самой крупной добровольческой организацией, занимающейся
Ежегодно движение проводит кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации празднования одного из главных праздников России — Дня Победы.
Одним из направлений отбора волонтеров является всероссийский конкурс «Послы Победы», на участие в котором в 2017 году было подано более четырех тысяч заявок. По результатам отбора были определены 100 лучших добровольцев из 82 регионов, которые стали соорганизаторами ключевых мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — Парада Победы на Красной площади в Москве, а также шествия «Бессмертного полка».
Виктор Бруевич.