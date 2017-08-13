Студентка из Приморья получила письмо от Владимира Путина

Источник: AP 2017

В рамках смены «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» состоялось награждение лучших добровольцев движения «Волонтёры Победы» благодарственными письмами президента России.

Из 100 послов на «Тавриде» находятся шесть добровольцев, удостоенных высокой награды, в число которых попала студентка ВГУЭС из Приморья Наталья Тарасенко. Ей вручила награду министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

«Это движение зарождалось на наших глазах. И благодарственные письма от президента — большая награда для лучших добровольцев страны», — отметила Ольга Васильева.

По информации департамента по делам молодежи Приморского края, движение «Волонтеры Победы» на данный момент является самой крупной добровольческой организацией, занимающейся гражданско-патриотическим воспитанием в стране.

Ежегодно движение проводит кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации празднования одного из главных праздников России — Дня Победы.

Одним из направлений отбора волонтеров является всероссийский конкурс «Послы Победы», на участие в котором в 2017 году было подано более четырех тысяч заявок. По результатам отбора были определены 100 лучших добровольцев из 82 регионов, которые стали соорганизаторами ключевых мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — Парада Победы на Красной площади в Москве, а также шествия «Бессмертного полка».