СМИ узнали о версии Трампа по поводу инициатора утечек из Белого дома

Источник: AP 2017

По словам собеседников, о своих подозрениях насчет Бэннона президент говорил своим коллегам по Белому дому, который отказался присоединиться к основной команде на этой неделе в президентском гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

По информации издания, Бэннон считается инициатором утечек компрометирующей информации о советнике по национальной безопасности Герберте Макмастере. Кроме того, отмечают источники, Трамп был недоволен плотным сотрудничеством Бэннона с журналистом Bloomberg Businessweek Джошем Грином.

Издание замечает, что после назначения в конце июля главой аппарата Белого дома Джона Келли у Бэннона стало меньше возможностей для встреч с президентом США. Когда аппаратом Белого дома руководил Райнс Прибус, у Бэннона были более прочные позиции, отмечают источники. Прибус и Бэннон были союзниками в борьбе против дочери президента Иванки Трамп и его супруга Джареда Кушнера, которые также являются помощниками главы государства.

В разговоре с соратниками Бэннон говорил, что не имеет никакого отношения к кампании против Макмастера, добавляют источники.