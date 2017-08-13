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05:35 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о версии Трампа по поводу инициатора утечек из Белого дома

Президент США Дональд Трамп подозревает, что за утечками данных о работе Белого дома стоит его главный советник по стратегическим вопросам Стив Бэннон, сообщает Axios со ссылкой на источники, близкие к президенту.

Источник: AP 2017

По словам собеседников, о своих подозрениях насчет Бэннона президент говорил своим коллегам по Белому дому, который отказался присоединиться к основной команде на этой неделе в президентском гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

По информации издания, Бэннон считается инициатором утечек компрометирующей информации о советнике по национальной безопасности Герберте Макмастере. Кроме того, отмечают источники, Трамп был недоволен плотным сотрудничеством Бэннона с журналистом Bloomberg Businessweek Джошем Грином.

Издание замечает, что после назначения в конце июля главой аппарата Белого дома Джона Келли у Бэннона стало меньше возможностей для встреч с президентом США. Когда аппаратом Белого дома руководил Райнс Прибус, у Бэннона были более прочные позиции, отмечают источники. Прибус и Бэннон были союзниками в борьбе против дочери президента Иванки Трамп и его супруга Джареда Кушнера, которые также являются помощниками главы государства.

В разговоре с соратниками Бэннон говорил, что не имеет никакого отношения к кампании против Макмастера, добавляют источники.

Комментировать публикацию Axios​ Бэннон отказался.

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