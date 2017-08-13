Новосибирская область перешла на цифровое региональное вещание

Это значит, что в каждом городе, в каждом селе, у каждого жителя области теперь есть возможность бесплатно смотреть 10 телеканалов в идеальном цифровом качестве. И, наконец-то, жители всех районов, так же, как жители Новосибирска смогут видеть новости региона — на телеканале «Россия 24». Как настроить свой телевизор для приема сигнала — и как вершилась телереволюция?

По всей планете — digital. Исключение Франция — numerique и только у нас цифра. Нолики и единички. Последовательность напересчет. Зашифровано все на планете.10-го августа двоичный код, с местными новостями, разлетелся по самым отдаленным уголкам Новосибирской области. Эра цифрового телевидения с нажатия красной кнопки.

Кнопка, разумеется, символическая, символизм события на высшем уровне.

Поздравить с приходом суперсовременных технологий «Вести» решили пенсионерку Галину Иванову. Для нее интернет синоним слова интернат. Твиттер свитеру, а блог — блохам. А тут такое. Цифра сама постучалась в двери. Встречайте. Будьте любезны.

Галина Иванова, пенсионерка: «Ну хотя бы даже вечером вот “Прямой эфир” с Корчевниковым — с ним хотелось бы… после него “60 минут” идёт программа — это тоже люблю смотреть. Потом, значит, ваши “Вести” без пятнадцати девять».

Чтобы без пятнадцати девять услышать это.

Нужно подключить вот это. Цифровая приставка. В современных телевизорах она уже установлена. Для долгожителей два разноцветных штекера. Не ошибешься. Возможно, придется поколдовать с антенной. Вправо, влево, вверх, вниз — лови волну.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TbXIpl8FcpA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Фирюлин, ведущий инженер службы технического обеспечения ГТРК «Новосибирск»: «Почему понадобилась комнатная антенна? Это отсутствие антенны дециметрового диапазона на коллективной антенне, которая на крыше расположена. Поэтому приём оказался невозможен на коллективную антенну».

После подключения система сама себя настроит, но если волшебная коробочка чудеса цифрового ТВ не откажется демонстрировать — есть телефоны службы поддержки. Они на экране, тоже, кстати, в цифровом качестве. Зрители уже звонят.

Алексей Васильев, главный инженер «ГТРК «Новосибирск»: «Многие обращались люди с периферии, с каких-то отдаленных районов, которые не могли принять сигнал, например, «России 24», он плохо у них принимался. Сейчас это все объединено в общефедеральные общедоступные пакеты. Население может принять их гарантированно в качественном формате».

В качественном формате мы ежедневно посылаем в эфир десятки сообщений утренние и итоговые выпуски. «Вести» из отдаленных уголков теперь и в отдаленных уголках. В лучшем виде во всех смыслах слова.