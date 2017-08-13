Великобритания в марте 2019 года выйдет из ЕС
Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года, одновременно выйдя из Таможенного союза и общего рынка ЕС, передает ТАСС.
Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года, одновременно выйдя из Таможенного союза и общего рынка ЕС, передает ТАСС.
Об этом сообщили министр финансов Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс в совместной статье, которую опубликовала на своем сайте воскресная газета The Sunday Telegraph.
Хаммонд и Фокс также подчеркнули, что необходимый для придания уверенности деловому сообществу переходный период после Brexit «не может быть бесконечным». Министры заявили, что во время этого периода Великобритания уже не будет находиться в Таможенном союзе и общем рынке, а потому предстанет в роли «третьей стороны и не будет участником договоров ЕС».
Но при этом Хаммонд и Фокс дали понять, что границы Великобритании во время переходного периода «должны продолжать функционировать». «Товары, приобретенные через интернет, должны
«Когда же переходный период завершится, мы хотим, чтобы между Соединенным Королевством и Европейским союзом заработали механизмы, основанные на договоренностях, которые бы поддерживали максимально тесные отношения с ЕС, сохраняя тесные связи в сферах безопасности, торговли и коммерческой деятельности», — подчеркнули министры.