Великобритания в марте 2019 года выйдет из ЕС

Источник: Newtimes.kz

Об этом сообщили министр финансов Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс в совместной статье, которую опубликовала на своем сайте воскресная газета The Sunday Telegraph.

Хаммонд и Фокс также подчеркнули, что необходимый для придания уверенности деловому сообществу переходный период после Brexit «не может быть бесконечным». Министры заявили, что во время этого периода Великобритания уже не будет находиться в Таможенном союзе и общем рынке, а потому предстанет в роли «третьей стороны и не будет участником договоров ЕС».

Но при этом Хаммонд и Фокс дали понять, что границы Великобритании во время переходного периода «должны продолжать функционировать». «Товары, приобретенные через интернет, должны по-прежнему пересекать границы, а компании — иметь возможность снабжать своих потребителей по всему ЕС», — пояснили министры.