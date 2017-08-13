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07:19 (мск), источник: Newtimes.kz

Великобритания в марте 2019 года выйдет из ЕС

Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года, одновременно выйдя из Таможенного союза и общего рынка ЕС, передает ТАСС.

Источник: Newtimes.kz

Об этом сообщили министр финансов Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс в совместной статье, которую опубликовала на своем сайте воскресная газета The Sunday Telegraph.

Хаммонд и Фокс также подчеркнули, что необходимый для придания уверенности деловому сообществу переходный период после Brexit «не может быть бесконечным». Министры заявили, что во время этого периода Великобритания уже не будет находиться в Таможенном союзе и общем рынке, а потому предстанет в роли «третьей стороны и не будет участником договоров ЕС».

Но при этом Хаммонд и Фокс дали понять, что границы Великобритании во время переходного периода «должны продолжать функционировать». «Товары, приобретенные через интернет, должны по-прежнему пересекать границы, а компании — иметь возможность снабжать своих потребителей по всему ЕС», — пояснили министры.

«Когда же переходный период завершится, мы хотим, чтобы между Соединенным Королевством и Европейским союзом заработали механизмы, основанные на договоренностях, которые бы поддерживали максимально тесные отношения с ЕС, сохраняя тесные связи в сферах безопасности, торговли и коммерческой деятельности», — подчеркнули министры.

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