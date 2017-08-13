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07:05 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган заявил о возможном улучшении отношений с Германией после выборов в бундестаг

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на улучшение отношений с Германией после выборов в бундестаг 24 сентября, заявил он в эфире турецкого телевидения, сообщает Deutsche Welle.

Источник: AP 2017

«Этим уже занимались Франция и Австрия, а теперь мы видим, что Германия взяла на вооружение ту же стратегию. Я думаю, что эта ситуация улучшится после выборов», — прокомментировал Эрдоган.

Отношения Германии и Турции уже долгое время крайне напряжены. В частности, в июне Берлин принял решение о выводе солдат бундесвера с турецкой военной базы «Инджирлик». Причиной ухода стали запреты Анкары на посещение немецкими депутатами военного контингента, расквартированного на базе.

В качестве обоснований турецкая сторона выдвигала различные поводы, например, принятие бундестагом резолюции, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа. Следующим поводом стало предоставление Берлином политического убежища турецким военным, бежавшим из страны после неудавшейся попытки путча в июле 2016 года.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
курсант ДОМРАЧЕВ
очень скользкий тип
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