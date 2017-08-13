Эрдоган заявил о возможном улучшении отношений с Германией после выборов в бундестаг

Источник: AP 2017

«Этим уже занимались Франция и Австрия, а теперь мы видим, что Германия взяла на вооружение ту же стратегию. Я думаю, что эта ситуация улучшится после выборов», — прокомментировал Эрдоган.

Отношения Германии и Турции уже долгое время крайне напряжены. В частности, в июне Берлин принял решение о выводе солдат бундесвера с турецкой военной базы «Инджирлик». Причиной ухода стали запреты Анкары на посещение немецкими депутатами военного контингента, расквартированного на базе.