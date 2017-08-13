Посольство РФ в США порекомендовало гражданам России не ездить в Шарлоттсвилл
В городе объявлено чрезвычайное положение.
В городе объявлено чрезвычайное положение.
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Посольство России в США рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Шарлотсвилл, где было введено чрезвычайное положение
«В связи с ЧП в Шарлотсвилле, штат Виргиния, Посольство рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в этот город», — говорится в сообщении.
Группа белых националистов собралась в субботу на территории Университета Виргинии в Шарлотсвилле в рамках подготовки к акции «Объединим правых», заставив губернатора штата призвать людей держаться подальше от университетского городка.
Группа демонстрантов также прошла через университетский городок в Шарлотсвилле с факелами, скандируя лозунг: «Жизнь белых имеет значение». Во время этого марша произошло столкновение белых националистов с противниками манифестации.
Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. По меньшей мере, один человек был арестован, а несколько других — получили легкие ранения.
Ранее ожидалось, что в субботней акции примут участие от 2 до 6 тыс. человек, которые недовольны сносом местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, одного из военных лидеров южан во времена Гражданской войны в США 1861−1865 годов.