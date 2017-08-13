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09:19 (мск), источник: Интерфакс

Посольство РФ в США порекомендовало гражданам России не ездить в Шарлоттсвилл

В городе объявлено чрезвычайное положение.

Источник: AP 2017

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Посольство России в США рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Шарлотсвилл, где было введено чрезвычайное положение из-за столкновений между белыми националистами и их противниками, сообщили в воскресенье на официальной странице посольства в Facebook.

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«В связи с ЧП в Шарлотсвилле, штат Виргиния, Посольство рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в этот город», — говорится в сообщении.

Группа белых националистов собралась в субботу на территории Университета Виргинии в Шарлотсвилле в рамках подготовки к акции «Объединим правых», заставив губернатора штата призвать людей держаться подальше от университетского городка.

Группа демонстрантов также прошла через университетский городок в Шарлотсвилле с факелами, скандируя лозунг: «Жизнь белых имеет значение». Во время этого марша произошло столкновение белых националистов с противниками манифестации.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. По меньшей мере, один человек был арестован, а несколько других — получили легкие ранения.

Ранее ожидалось, что в субботней акции примут участие от 2 до 6 тыс. человек, которые недовольны сносом местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, одного из военных лидеров южан во времена Гражданской войны в США 1861−1865 годов.

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09:57 (мск)© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Борис Борисыч
"Какая жалость,что же теперь делать Россиянам ,без этой поездки?"...Уверен,что 95%,вообще не слышали об этом месте...Ещё раз подчеркнули,что оНи ,от...
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