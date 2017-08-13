Шпорт: День строителя объединяет 45 тысяч жителей Хабаровского края

К строителям, которые отмечают сегодня профессиональный праздник, обратился губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он не только пожелал им успехов, но и обозначил перспективы отрасли.

«Эта дата объединяет более 45 тысяч жителей нашего края, которые обеспечивают стабильную работу около 1300 предприятий отрасли. Ежедневный труд строителей, проектировщиков, специалистов смежных специальностей, предприятий индустрии позволяет региону из года в год выполнять задачу по развитию производства, строительству школ, детских садов, больниц, доступного жилья», — сказал Шпорт.

Он отметил, что в прошлом году с помощью господдержки по краевым программам 331 молодая семья приобрела новое жильё, а в 2017-ом новосёлов будет значительно больше. Выплаты на покупку квадратных метров получила 621 семья, заселятся в свои квартиры еще 165 участников федеральной программы «Жильё для российской семьи».

Губернатор подчеркнул, что сегодня от строителей края зависит выполнение важного государственного заказа — комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.