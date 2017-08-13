Шпорт: День строителя объединяет 45 тысяч жителей Хабаровского края
Глава региона пообещал — в 2017 году новосёлов будет значительно больше, чем в предыдущем.
Глава региона пообещал — в 2017 году новосёлов будет значительно больше, чем в предыдущем.
К строителям, которые отмечают сегодня профессиональный праздник, обратился губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он не только пожелал им успехов, но и обозначил перспективы отрасли.
«Эта дата объединяет более 45 тысяч жителей нашего края, которые обеспечивают стабильную работу около 1300 предприятий отрасли. Ежедневный труд строителей, проектировщиков, специалистов смежных специальностей, предприятий индустрии позволяет региону из года в год выполнять задачу по развитию производства, строительству школ, детских садов, больниц, доступного жилья», — сказал Шпорт.
Он отметил, что в прошлом году с помощью господдержки по краевым программам 331 молодая семья приобрела новое жильё, а в 2017-ом новосёлов будет значительно больше. Выплаты на покупку квадратных метров получила 621 семья, заселятся в свои квартиры еще 165 участников федеральной программы «Жильё для российской семьи».
Губернатор подчеркнул, что сегодня от строителей края зависит выполнение важного государственного заказа — комплексного плана
«Город президентского внимания переживает второе рождение! Строятся новые индустриальные и социальные объекты, которые позволят закрепить за ним статус промышленной столицы Дальнего Востока, создать более комфортные условия для жизни. Дорогие земляки! Поздравляю всех, кто имеет отношение к строительному комплексу с праздником! Желаю дальнейших успехов, новых проектов, крепкого здоровья и благополучия!», — добавил губернатор.