Дубровский откроет обновленный за 100 млн рублей стадион в Магнитогорске

Сегодня, 13 августа, в Магнитогорске (Челябинская область) состоится открытие Центрального легкоатлетического стадиона — в торжественном мероприятии примет участие губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Мероприятие будет приурочено к празднованию Всероссийского дня физкультурника. Гостей и участников ждет насыщенная программа: соревнования муниципалитетов по многоборью ГТО, показательные выступления спортсменов по пожарно-прикладному и авиамодельному спорту, вручение ведомственных наград и удостоверений, а также золотых знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне».

Торжественное открытие стадиона и начало фестиваля ГТО намечены на 11.30 13 августа. В ходе фестиваля для гостей будут работать спортивные площадки единоборств, силового многоборья, шахмат и шашек, туристической техники.