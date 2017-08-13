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09:16 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский откроет обновленный за 100 млн рублей стадион в Магнитогорске

Спортивный объект возобновит работу после масштабной реконструкции, проведенной по поручению президента Владимира Путина.

Сегодня, 13 августа, в Магнитогорске (Челябинская область) состоится открытие Центрального легкоатлетического стадиона — в торжественном мероприятии примет участие губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Мероприятие будет приурочено к празднованию Всероссийского дня физкультурника. Гостей и участников ждет насыщенная программа: соревнования муниципалитетов по многоборью ГТО, показательные выступления спортсменов по пожарно-прикладному и авиамодельному спорту, вручение ведомственных наград и удостоверений, а также золотых знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне».

Торжественное открытие стадиона и начало фестиваля ГТО намечены на 11.30 13 августа. В ходе фестиваля для гостей будут работать спортивные площадки единоборств, силового многоборья, шахмат и шашек, туристической техники.

Участники также смогут посетить спортивные соревнования и выставку по спортивно-прикладному собаководству, соревнования по теннису, картингу, детский турнир по мини-футболу, стрит-болу, фестиваль воркаута, выступления по судомодельному спорту, рейд водной флотилии по реке Урал, показательные выступления спортсменов по пожарно-прикладному и авиамодельному спорту. В финале летнего областного фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» примут участие более 250 южноуральцев из 15 муниципалитетов области.

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