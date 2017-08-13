Дубровский откроет обновленный за 100 млн рублей стадион в Магнитогорске
Спортивный объект возобновит работу после масштабной реконструкции, проведенной по поручению президента Владимира Путина.
Спортивный объект возобновит работу после масштабной реконструкции, проведенной по поручению президента Владимира Путина.
Сегодня, 13 августа, в Магнитогорске (Челябинская область) состоится открытие Центрального легкоатлетического стадиона — в торжественном мероприятии примет участие губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Мероприятие будет приурочено к празднованию Всероссийского дня физкультурника. Гостей и участников ждет насыщенная программа: соревнования муниципалитетов по многоборью ГТО, показательные выступления спортсменов по
Торжественное открытие стадиона и начало фестиваля ГТО намечены на 11.30 13 августа. В ходе фестиваля для гостей будут работать спортивные площадки единоборств, силового многоборья, шахмат и шашек, туристической техники.
Участники также смогут посетить спортивные соревнования и выставку по