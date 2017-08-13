Иркутская область и Татарстан планируют развивать межрегиональное сотрудничество

Приангарье и Республика Татарстан будут вырабатывать практические шаги по развитию межрегионального сотрудничества, для этого есть все необходимое. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Казани, сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, делегация региона, возглавляемая Сергеем Левченко, находилась с двухдневным рабочим визитом в Казани. Договоренность о посещении Татарстана и обмене делегациями регионов была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел с 1 по 3 июня текущего года. 11 августа делегация Приангарья посетила несколько предприятий Татарстана, в том числе, АО «КАПО-Композит», где производятся композитные элементы конструкций самолета методом автоклавного формования. В настоящее время на заводе ведутся работы по программам МС-21 и SukhoiSuperjet 100.

«Мы действуем с Русланом Миннихановым по плану. Подписали соглашение о сотрудничестве между двумя регионами, закрепленное “дорожной картой” по его реализации. Между Иркутской областью и Республикой Татарстан есть очень много общего. Мы обладаем большими кадровыми и научно-техническими потенциалами. В Республике производят крыло хвостовое переднее из углепластика для нашего самолета МС-21. В Иркутске два самолета уже собраны, и один проходит испытания. Серийное производство планируется начать с 2019 года. Мы видим достаточно много различных связей и точек для развития сотрудничества», — подчеркнул губернатор Приангарья Сергей Левченко.

Ежегодный товарооборот между Иркутской область и Республикой Татарстан составляет 4 млрд рублей. Но по словам губернатора, этот показатель можно и нужно увеличивать. Регион, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы продукция машиностроительной, пищевой, химической промышленности Приангарья была более полно представлена в Республике Татарстан.

«Мы с удовольствием ознакомимся с работой одной из крупнейших в России особых экономических зон “Алабуга” и развитием высокотехнологичного Иннополиса. Считаем целесообразным дополнять обменом рабочими группами специалистов, которые могут выработать механизмы по формированию инфраструктуры индустриальных парков и кластеров, развитию высокотехнологичных центров», — сообщил глава региона.

На встрече было отмечено, что в рамках работы по развитию межрегионального сотрудничества планируется осуществлять обмен опытом кластерного развития, создания инфраструктуры промышленности, реализации государственных программ. Перспективно и взаимодействие научно-исследовательских институтов Татарстана с предприятиями региона.

Рустам Минниханов рассказал, что сегодня есть целый ряд перспективных направлений для сотрудничества в области экономики, промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства. У Татарстана накоплен хороший опыт по развитию электронного правительства, онлайн сервисов, системы «Безопасный город». Большая работа ведется в сфере энергоресурсосбережения, повышения эффективности ЖКХ и развития городской среды.

«Необходимо усиливать взаимодействие между нашими регионами, прежде всего в торгово-экономической сфере. Кроме того, у нас есть серьёзные наработки в части формирования инвестиционной инфраструктуры и работы с инвесторами, поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрения передовых технологий в АПК, повышения качества жизни на селе, создания системы кадровой работы. Мы готовы делиться опытом», — сказал глава Татарстана Рустам Минниханов.