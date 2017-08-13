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11:20 (мск), источник: Коммерсантъ

УФСБ предъявило обвинение Галине Постаноговой

Следователь УФСБ по Пермскому краю предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему руководителю ТУ Росимущества Галине Постаноговой.

По версии следствия, госпожа Постаногова подписала незаконное распоряжение о передаче в собственность ООО «Капитал-Девелопмент» трех земельных участков обанкротившегося ФГУП «Племзавод “Верхнемуллинский”». Своей вины в предъявленном обвинении Галина Постаногова не признает, считая, что в ее действиях нет ни состава. ни события преступления.

Как ранее сообщал «Ъ», 5 августа следователь УФСБ по Пермскому краю возбудил в отношении Галины Постаноговой уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Сотрудники УФСБ попытались провести обыск в квартире Галины Постаноговой, однако им не дали этого сделать из-за отсутствия санкции суда. В этот же день госпожу Постаногову допросили в качестве подозреваемой, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Галина Постаногова возглавляла ТУ с 2010 по 2015 год. В дальнейшем работала на должности заместителя руководителя и окончательно покинула ведомство в конце 2016 года.

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