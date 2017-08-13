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13:07 (мск), источник: Sputnik.by

Президент Казахстана собирается посетить Беларусь

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Начата активная подготовка визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск, сообщил казахстанский премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, встречаясь с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

Источник: Sputnik.by

Кобяков находится с рабочим визитом в Астане. У него запланированы переговоры с казахстанским коллегой и участие в казахстанско-белорусском бизнес-форуме. Ожидается, что во второй половине дня Кобяков посетит международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017».

«Мы сейчас готовимся к визиту нашего президента Нурсултана Абишевича в Минск, подготовительная работа полным ходом идет», — сказал Сагинтаев в ходе встречи с белорусским премьером-министром в расширенном составе.

Даты предстоящего визита Назарбаева пока согласовываются. Ориентировочно это произойдет в конце ноября, сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев.

В ходе рабочего визита главы белорусского правительства в Астану уже подписан ряд документов между Беларусью и Казахстаном, в том числе, о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Принято соглашение о взаимодействии между Белорусской торгово-промышленной палатой и Внешнеторговой палатой Казахстана, и между агентством «Белтелерадиокомпания» и казахским агентством «Хабар».

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