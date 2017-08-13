Президент Казахстана собирается посетить Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Начата активная подготовка визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск, сообщил казахстанский
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Начата активная подготовка визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск, сообщил казахстанский
Кобяков находится с рабочим визитом в Астане. У него запланированы переговоры с казахстанским коллегой и участие в
«Мы сейчас готовимся к визиту нашего президента Нурсултана Абишевича в Минск, подготовительная работа полным ходом идет», — сказал Сагинтаев в ходе встречи с белорусским
Даты предстоящего визита Назарбаева пока согласовываются. Ориентировочно это произойдет в конце ноября, сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев.
В ходе рабочего визита главы белорусского правительства в Астану уже подписан ряд документов между Беларусью и Казахстаном, в том числе, о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Принято соглашение о взаимодействии между Белорусской