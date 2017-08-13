Президент Казахстана собирается посетить Беларусь

Источник: Sputnik.by

Кобяков находится с рабочим визитом в Астане. У него запланированы переговоры с казахстанским коллегой и участие в казахстанско-белорусском бизнес-форуме. Ожидается, что во второй половине дня Кобяков посетит международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017».

«Мы сейчас готовимся к визиту нашего президента Нурсултана Абишевича в Минск, подготовительная работа полным ходом идет», — сказал Сагинтаев в ходе встречи с белорусским премьером-министром в расширенном составе.

Даты предстоящего визита Назарбаева пока согласовываются. Ориентировочно это произойдет в конце ноября, сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев.