Сын Мадуро пригрозил Трампу взятием Белого дома

«Если бы на Венесуэлу напали…, в Нью-Йорк прибыли бы ружья, господин Трамп. Мы бы взяли Белый дом», — сказал сын президента Николаса Мадуро в ходе выступления в учредительном собрании.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро.
Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.