Сын Мадуро пригрозил Трампу взятием Белого дома

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«Если бы на Венесуэлу напали…, в Нью-Йорк прибыли бы ружья, господин Трамп. Мы бы взяли Белый дом», — сказал сын президента Николаса Мадуро в ходе выступления в учредительном собрании.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

Фоторепортаж Щиты Венесуэлы

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро.