Сирийские войска полностью освободили город Эс-Сухне

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сирийские войска и ополчение при поддержке российской авиации к утру воскресенья полностью освободили город Эс-Сухне, что открывает возможность для деблокирования Дейр-эз-Зора. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«13 августа 2017 года в результате совместных действий авиации ВКС России, подразделений правительственных войск и отрядов народного ополчения на востоке провинции Хомс полностью освобожден от боевиков ИГИЛ (прежнее название “Исламского государства”, запрещенного в России — прим. ТАСС) город Эс-Сухне», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее об освобождении города сообщали местные СМИ. Как пояснили в Минобороны, операция проходила в несколько этапов. К 10 августа сирийские войска «овладели прилегающими стратегически важными высотами и заблокировали город», а к 03:00 13 августа при поддержке российских летчиков выбили боевиков из северных и западных кварталов.

«К 7 часам утра 13 августа в результате упорных боев подразделения сирийских вооруженных сил освободили от террористов центральную и южную части Эс-Сухне, установив полный контроль над городом», — рассказали в ведомстве.

«Освобождение от террористов ИГИЛ Эс-Сухне открывает возможности сирийским правительственным войскам для наступления и деблокирования города Дейр-эз-Зор», — уточнили в Минобороны.