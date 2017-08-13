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13:01 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев посетил международный турнир по жамбы ату

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил международный турнир по жамбы ату, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что в ходе поездки на ипподром Глава государства посетил международный турнир по жамбы ату «Алтын жебе», который проходит в рамках комплексной программы культурно-зрелищных и спортивных мероприятий международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Кроме этого, Нурсултан Назарбаев осмотрел национально-культурный комплекс «Этноаул», расположенный на территории ипподрома.

Главе государства были представлены экспозиции, которые знакомят гостей комплекса с национальной кухней, ремеслами, спортивными играми, традициями и обрядами казахского народа.

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