Назарбаев посетил международный турнир по жамбы ату
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил международный турнир по жамбы ату, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил международный турнир по жамбы ату, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Сообщается, что в ходе поездки на ипподром Глава государства посетил международный турнир по жамбы ату «Алтын жебе», который проходит в рамках комплексной программы
Кроме этого, Нурсултан Назарбаев осмотрел
Главе государства были представлены экспозиции, которые знакомят гостей комплекса с национальной кухней, ремеслами, спортивными играми, традициями и обрядами казахского народа.