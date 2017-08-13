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13:40 (мск), источник: Sputnik.by

Ставка на «белое золото»: чего Лукашенко ждет от белорусской «молочки»

Если кто-то сможет эффективно работать, его душить нельзя, но чтобы конкурировать внутри страны, нужно создавать мощную компанию, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения молочного флагмана «Савушкин продукт» в Бресте.

В пятницу, 11 августа, общаясь с руководителями предприятия, Александр Лукашенко дал несколько поручений по дальнейшему развитию производства и эффективной конкуренции, подчеркнув, что «все должно быть честно».

«У нас огромное количество компаний. Вот мы сейчас процесс заканчиваем. У нас было 158. Ну куда? Друг с другом конкурируют, жулья море. Решили уплотниться. Сейчас у нас по 3−4 в области, а будет одна в области. Они тебя придушат с твоими малыми 4−5. Ты сам будешь вынужден создавать, чтобы конкурировать внутри страны, создавать мощную компанию. Вот к чему мы идем», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в дальнейшем развитии молочной отрасли необходимо «сделать так, чтобы было выгодно и государству, и самим производителям».

«Если кто-то рядом сможет так эффективно работать, его душить нельзя. Это коррупция будет, мы тебя посадим за это. Ты должен вмешиваться, но чтобы все было честно. Чтобы он не сказал, что ты ему не даешь работать в интересах кого-то», — отметил Лукашенко.

Во время визита на «Савушкин продукт» президент отметил, что в настоящее время по части позиций, таких как экспорт сливочного масла, творога, обезжиренного молока, Беларусь является мировым лидером.

В о же время, по словам Лукашенко, успехи предприятия абсолютно не случайны, поскольку являются отражением целенаправленной политики, которая проводится во всем агропромышленном секторе.

«В стране осуществлен переход от концепции развития сельхозпроизводства к концепции развития сельской местности в целом. Это позволило возродить белорусскую деревню с ее экономическим потенциалом», — сказал Лукашенко.

Кроме того, в продовольственном отношении Беларусь стала не только самодостаточной, но и экспортоориентированной, заявил президент.

«Были времена в памяти многих, когда мы себе позволить такого ассортимента и такого количества товаров в Беларуси не могли. Помните знаменитые талоны, сейчас мы об этом забыли, слава богу. Объем реализованного за рубеж продовольствия в 2016 году превысил 4 миллиарда долларов. И это на рынке падения цен», — отметил белорусский лидер.

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