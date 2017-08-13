Ставка на «белое золото»: чего Лукашенко ждет от белорусской «молочки»
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В пятницу, 11 августа, общаясь с руководителями предприятия, Александр Лукашенко дал несколько поручений по дальнейшему развитию производства и эффективной конкуренции, подчеркнув, что «все должно быть честно».
«У нас огромное количество компаний. Вот мы сейчас процесс заканчиваем. У нас было 158. Ну куда? Друг с другом конкурируют, жулья море. Решили уплотниться. Сейчас у нас по 3−4 в области, а будет одна в области. Они тебя придушат с твоими малыми 4−5. Ты сам будешь вынужден создавать, чтобы конкурировать внутри страны, создавать мощную компанию. Вот к чему мы идем», — сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, в дальнейшем развитии молочной отрасли необходимо «сделать так, чтобы было выгодно и государству, и самим производителям».
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Во время визита на «Савушкин продукт» президент отметил, что в настоящее время по части позиций, таких как экспорт сливочного масла, творога, обезжиренного молока, Беларусь является мировым лидером.
В о же время, по словам Лукашенко, успехи предприятия абсолютно не случайны, поскольку являются отражением целенаправленной политики, которая проводится во всем агропромышленном секторе.
«В стране осуществлен переход от концепции развития сельхозпроизводства к концепции развития сельской местности в целом. Это позволило возродить белорусскую деревню с ее экономическим потенциалом», — сказал Лукашенко.
Кроме того, в продовольственном отношении Беларусь стала не только самодостаточной, но и экспортоориентированной, заявил президент.
«Были времена в памяти многих, когда мы себе позволить такого ассортимента и такого количества товаров в Беларуси не могли. Помните знаменитые талоны, сейчас мы об этом забыли, слава богу. Объем реализованного за рубеж продовольствия в 2016 году превысил 4 миллиарда долларов. И это на рынке падения цен», — отметил белорусский лидер.