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13:52 (мск), источник: Известия

Лукашенко обеспокоен появлением погранзон на границе с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность восстановлением погранзон на границе с РФ и охлаждением отношений между странами в рамках Союзного государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: AP 2017
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Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары.
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии

По словам Александра Лукашенко, Россия и Белоруссия «многое потеряли» в направлении сотрудничества по договору о Союзном государстве, и сейчас существует опасность «отката» в диалоге двух стран.

Кроме того, глава государства сообщил о планах правительства увеличить срок пребывания иностранцев в стране без регистрации с пяти до десяти дней. Соответствующий законопроект был подготовлен МВД республики.

7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Сергей Костенко
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