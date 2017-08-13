Лукашенко обеспокоен появлением погранзон на границе с РФ

Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары.

Александр Лукашенко Президент Белоруссии