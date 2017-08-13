Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в Россию

Источник: РИА Новости

Согласно этой публикации, в июне самолеты из Ирана предположительно дважды приземлялись на сирийской авиабазе в Хмеймиме, куда доставили военный груз, предназначенный для переправки в Россию. В статье при этом не называются конкретные виды вооружений.

Этот груз якобы затем был вывезен на грузовиках в сирийский порт Тартус на Средиземном море и погружен на российский транспортный корабль «Спарта-3». Впоследствии груз был, по утверждению издания, вывезен в Новороссийск.

В качестве подтверждения газета опубликовала спутниковый снимок с указанием, что на нем, предположительно, запечатлен иранский Boeing на аэродроме Хмеймим.

Точное происхождение снимка при этом не указано. Официальные комментарии российской и иранской сторон относительно этих сообщений пока не поступали.

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Данные действия, по заявлению источников Welt am Sonntag, нарушают резолюцию 2231 СБ ООН, в которой зафиксированы положения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.